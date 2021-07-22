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Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев - РИА Новости, 22.07.2021
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:16
2021-07-22T04:16
2021-07-22T04:16
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден.Он подчеркнул, что утверждение простое и базовое: "Если ты вакцинирован, ты не будешь госпитализирован, не умрешь". По словам президента США, среди 10 000 недавно умерших от коронавируса 9 950 не были вакцинированы.Он рассчитывает, что скоро вакцинировать можно будет и детей младше 12 лет. "Я не говорю ученым, что делать", - сказал Байден, отметив, что решение о вакцинации для детей будет принято, когда будет достаточно для того оснований.По его словам, одобрить использование вакцин для детей могут к началу учебного года.
https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
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вашингтон, джо байден, сша, в мире
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев