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Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев - РИА Новости, 22.07.2021
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:16
2021-07-22T04:16
вашингтон
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден.Он подчеркнул, что утверждение простое и базовое: "Если ты вакцинирован, ты не будешь госпитализирован, не умрешь". По словам президента США, среди 10 000 недавно умерших от коронавируса 9 950 не были вакцинированы.Он рассчитывает, что скоро вакцинировать можно будет и детей младше 12 лет. "Я не говорю ученым, что делать", - сказал Байден, отметив, что решение о вакцинации для детей будет принято, когда будет достаточно для того оснований.По его словам, одобрить использование вакцин для детей могут к началу учебного года.
https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
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вашингтон, джо байден, сша, в мире
04:16 22.07.2021
 
Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев

Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден.
"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто", - сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного CNN.
Он подчеркнул, что утверждение простое и базовое: "Если ты вакцинирован, ты не будешь госпитализирован, не умрешь". По словам президента США, среди 10 000 недавно умерших от коронавируса 9 950 не были вакцинированы.
Он рассчитывает, что скоро вакцинировать можно будет и детей младше 12 лет. "Я не говорю ученым, что делать", - сказал Байден, отметив, что решение о вакцинации для детей будет принято, когда будет достаточно для того оснований.
По его словам, одобрить использование вакцин для детей могут к началу учебного года.
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