https://ria.ru/20210722/bardy-1742340769.html
ВЦИОМ определил, кого россияне считают лучшими бардами
ВЦИОМ определил, кого россияне считают лучшими бардами - РИА Новости, 22.07.2021
ВЦИОМ определил, кого россияне считают лучшими бардами
Лучшими советскими и российскими бардами россияне считают Владимира Высоцкого (22%), Булата Окуджаву (10%) и Александра Розенбаума (9%), говорится в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:32
2021-07-22T12:32
2021-07-22T12:32
культура
музыка
новости культуры
сергей никитин
олег митяев
вциом
александр розенбаум
виктор цой
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лучшими советскими и российскими бардами россияне считают Владимира Высоцкого (22%), Булата Окуджаву (10%) и Александра Розенбаума (9%), говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ.Также в топ открытого опроса, который включал до пяти вариантов ответа, вошли такие исполнители, как Юрий Визбор (6%), Олег Митяев (5%), Виктор Цой (4%), Татьяна и Сергей Никитины (2%), Михаил Круг (2%), Сергей Трофимов (2%). Придерживаются мнения, что лучшего советского и российского барда нет - восемь процентов. Другой ответ дали 26 процентов опрошенных, а затруднились ответить 46 процентов.За последние три года популярность Высоцкого снизилась: если в 2018 году его песни слышали почти все (98%) опрошенные, то в 2021 – их стало 95%, смотрели фильмы с Высоцким в 2018 году 92% опрошенных, а в 2021 – 89%. Впрочем, говоря о статусе артиста, стоит упомянуть, что в возрастной группе 45-59 лет смотрели фильмы с Высоцким 100% опрошенных, а в группе 60 и старше – 99%. Схожие цифры и среди тех, кто слышал песни Владимира Семеновича: в возрастных категориях 45-59 лет и от 60 и старше таких по 98%. Среди возрастной категории от 18 до 24 лет Высоцкий не столь известен, хотя его песни слышали 84% молодых людей.Самыми популярными песнями Высоцкого являются "Песня о друге" (8%), "Кони привередливые" (6%), "Скалолазка" (5%), "Охота на волков" (5%) и "Утренняя гимнастика" (5%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 июля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, сергей никитин, олег митяев, вциом, александр розенбаум, виктор цой, владимир высоцкий (автор песен), булат окуджава, юрий визбор, михаил круг
ВЦИОМ определил, кого россияне считают лучшими бардами
ВЦИОМ: Россияне считают лучшими бардами Высоцкого, Окуджаву и Розенбаума
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Лучшими советскими и российскими бардами россияне считают Владимира Высоцкого (22%), Булата Окуджаву (10%) и Александра Розенбаума (9%), говорится
в исследовании, проведенном ВЦИОМ.
Также в топ открытого опроса, который включал до пяти вариантов ответа, вошли такие исполнители, как Юрий Визбор (6%), Олег Митяев (5%), Виктор Цой (4%), Татьяна и Сергей Никитины (2%), Михаил Круг (2%), Сергей Трофимов (2%).
Придерживаются мнения, что лучшего советского и российского барда нет - восемь процентов. Другой ответ дали 26 процентов опрошенных, а затруднились ответить 46 процентов.
За последние три года популярность Высоцкого снизилась: если в 2018 году его песни слышали почти все (98%) опрошенные, то в 2021 – их стало 95%, смотрели фильмы с Высоцким в 2018 году 92% опрошенных, а в 2021 – 89%. Впрочем, говоря о статусе артиста, стоит упомянуть, что в возрастной группе 45-59 лет смотрели фильмы с Высоцким 100% опрошенных, а в группе 60 и старше – 99%. Схожие цифры и среди тех, кто слышал песни Владимира Семеновича: в возрастных категориях 45-59 лет и от 60 и старше таких по 98%. Среди возрастной категории от 18 до 24 лет Высоцкий не столь известен, хотя его песни слышали 84% молодых людей.
Самыми популярными песнями Высоцкого являются "Песня о друге" (8%), "Кони привередливые" (6%), "Скалолазка" (5%), "Охота на волков" (5%) и "Утренняя гимнастика" (5%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 июля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.