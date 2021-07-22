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Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника

Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника - РИА Новости, 22.07.2021

Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника

Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T21:13

2021-07-22T21:13

2021-07-22T21:13

россия

леонид ошарин

московский комсомолец

московская городская дума

евгений герасимов

ялта

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина."Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.По данным суда, ему вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.По данным "Московского комсомольца", Пенцаков проводил вскрытие погибшего, установил, что тот покончил с собой. При этом следствие считает его заключение неверным.Ранее дочь Ошарина Анастасия сообщила, что ее отец пропал в Крыму. Поиски чиновника в Москве и на полуострове вели полиция и добровольцы. Позже депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил агентству, что Ошарин был найден мертвым в Ялте, предположительно, он совершил самоубийство. Зампредседателя Союза театральных деятелей РФ Геннадий Смирнов сообщал, что окончательного заключения о причинах смерти Ошарина пока нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570433992.html

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россия, леонид ошарин, московский комсомолец, московская городская дума, евгений герасимов, ялта, москва, происшествия