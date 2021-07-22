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Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника
Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника - РИА Новости, 22.07.2021
Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника
Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T21:13
2021-07-22T21:13
россия
леонид ошарин
московский комсомолец
московская городская дума
евгений герасимов
ялта
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина."Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.По данным суда, ему вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.По данным "Московского комсомольца", Пенцаков проводил вскрытие погибшего, установил, что тот покончил с собой. При этом следствие считает его заключение неверным.Ранее дочь Ошарина Анастасия сообщила, что ее отец пропал в Крыму. Поиски чиновника в Москве и на полуострове вели полиция и добровольцы. Позже депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил агентству, что Ошарин был найден мертвым в Ялте, предположительно, он совершил самоубийство. Зампредседателя Союза театральных деятелей РФ Геннадий Смирнов сообщал, что окончательного заключения о причинах смерти Ошарина пока нет.
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россия, леонид ошарин, московский комсомолец, московская городская дума, евгений герасимов, ялта, москва, происшествия
21:13 22.07.2021
 
Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника

Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид замглавы департамента культуры Москвы Ошарина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Леонид Ошарин - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля 2020, 20:39
"Что туда привело?" В Мосгордуме указали на странности в смерти Ошарина
По данным суда, ему вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.
По данным "Московского комсомольца", Пенцаков проводил вскрытие погибшего, установил, что тот покончил с собой. При этом следствие считает его заключение неверным.
Ранее дочь Ошарина Анастасия сообщила, что ее отец пропал в Крыму. Поиски чиновника в Москве и на полуострове вели полиция и добровольцы. Позже депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил агентству, что Ошарин был найден мертвым в Ялте, предположительно, он совершил самоубийство. Зампредседателя Союза театральных деятелей РФ Геннадий Смирнов сообщал, что окончательного заключения о причинах смерти Ошарина пока нет.
 
РоссияЛеонид ОшаринМосковский комсомолецМосковская городская думаЕвгений ГерасимовЯлтаМоскваПроисшествия
 
 
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