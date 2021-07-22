https://ria.ru/20210722/arest-1742396391.html
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток - РИА Новости, 22.07.2021
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток
Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:11
2021-07-22T16:11
2021-07-22T16:11
россия
омон россии
pussy riot
екатерина самуцевич
мария алехина
надежда толоконникова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции."Риту суд признал виновной и назначил ей 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html
https://ria.ru/20210708/alekhina-1740504878.html
https://ria.ru/20210709/sud-1740662631.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омон россии, pussy riot, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток за неповиновение полиции