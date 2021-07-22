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Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток - РИА Новости, 22.07.2021
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток
Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:11
2021-07-22T16:11
россия
омон россии
pussy riot
екатерина самуцевич
мария алехина
надежда толоконникова
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции."Риту суд признал виновной и назначил ей 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html
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россия, омон россии, pussy riot, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия
16:11 22.07.2021
 
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток

Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток за неповиновение полиции

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
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18 июля, 12:45
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"Риту суд признал виновной и назначил ей 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Мария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 19:02
Суд арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.
Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 18:26
Суд в Москве арестовал на десять суток еще одну участницу Pussy Riot
 
РоссияОМОН РоссииPussy RiotЕкатерина СамуцевичМария АлехинаНадежда ТолоконниковаМоскваПроисшествия
 
 
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