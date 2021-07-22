https://ria.ru/20210722/arest-1742396391.html

Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток

Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток - РИА Новости, 22.07.2021

Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток

Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:11

2021-07-22T16:11

2021-07-22T16:11

россия

омон россии

pussy riot

екатерина самуцевич

мария алехина

надежда толоконникова

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции."Риту суд признал виновной и назначил ей 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.

https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html

https://ria.ru/20210708/alekhina-1740504878.html

https://ria.ru/20210709/sud-1740662631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омон россии, pussy riot, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия