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Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест - РИА Новости, 22.07.2021
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест
Защита Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского райсуда... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
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дтп с тремя детьми в солнцево
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Защита Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева."В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), суд арестовал ее 19 июля на два месяца.
https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, россия, москва, происшествия
14:15 22.07.2021 (обновлено: 16:15 22.07.2021)
 
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест

Защита Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест

© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского судаВалерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево
Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Защита Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева.
"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 05:39
Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), суд арестовал ее 19 июля на два месяца.
Валерия Башкирова в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:36
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ДТП с тремя детьми в СолнцевоРоссияМоскваПроисшествия
 
 
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