https://ria.ru/20210722/arest-1742376325.html
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест - РИА Новости, 22.07.2021
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест
Защита Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского райсуда... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
2021-07-22T16:15
дтп с тремя детьми в солнцево
россия
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происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Защита Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева."В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), суд арестовал ее 19 июля на два месяца.
https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html
https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, россия, москва, происшествия
14:15 22.07.2021 (обновлено: 16:15 22.07.2021)
Защита девушки, сбившей трех детей в Москве, обжаловала ее арест
Защита Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала ее арест