Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210722/apple-1742407492.html
В Apple рассказали, когда iOS 15 станет доступна пользователям iPhone
В Apple рассказали, когда iOS 15 станет доступна пользователям iPhone - РИА Новости, 22.07.2021
В Apple рассказали, когда iOS 15 станет доступна пользователям iPhone
Новая версия операционной системы iOS станет доступна для установки уже этой осенью. Вместе с ней для пользователей откроются watchOS 8, iPadOS 15 и macOS... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:04
2021-07-22T17:04
наука
apple iphone
apple ipad
apple ios
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a086c6e9b3cc01d3be280a8a8532b355.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы iOS станет доступна для установки уже этой осенью. Вместе с ней для пользователей откроются watchOS 8, iPadOS 15 и macOS Monterey. Об этом сообщили в компании.Операционная система iOS 15 получит множество функций. Так, через фирменный мессенджер FaceTime можно будет расшаривать собеседнику видео, музыку и показывать экран своего смартфона. Режим фокусирования поможет не отвлекаться при использовании той или иной функции. Apple обещает, что конфиденциальность iOS снова возрастет.Умные часы Apple Watch получат возможность установки в качестве циферблата собственных фото пользователя — для этого будет использоваться многослойный динамический эффект. Планшетной iPadOS 15 улучшат многозадачность и мультиоконность, также появятся расширенные виджеты и библиотека приложений.В компьютерную macOS Monterey для устройств на чипе M1 добавят некоторые особенности из мобильных устройств, вроде пространственного аудио. Пользователям Mac станет доступно приложение "Команды" для автоматизации рутинных задач.Новые версии операционных систем откроются для загрузки осенью, после презентации новых iPhone. iOS 15 будут поддерживать даже старые модели "яблочных" смартфонов.
https://ria.ru/20210609/iphone-1736255975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457096_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bc4397675d594916406e60b83461d457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии
17:04 22.07.2021
 

В Apple рассказали, когда iOS 15 станет доступна пользователям iPhone

© AppleСкриншот из видео Apple Event — September 15
Скриншот из видео Apple Event — September 15
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы iOS станет доступна для установки уже этой осенью. Вместе с ней для пользователей откроются watchOS 8, iPadOS 15 и macOS Monterey. Об этом сообщили в компании.
Операционная система iOS 15 получит множество функций. Так, через фирменный мессенджер FaceTime можно будет расшаривать собеседнику видео, музыку и показывать экран своего смартфона. Режим фокусирования поможет не отвлекаться при использовании той или иной функции. Apple обещает, что конфиденциальность iOS снова возрастет.
Умные часы Apple Watch получат возможность установки в качестве циферблата собственных фото пользователя — для этого будет использоваться многослойный динамический эффект. Планшетной iPadOS 15 улучшат многозадачность и мультиоконность, также появятся расширенные виджеты и библиотека приложений.
В компьютерную macOS Monterey для устройств на чипе M1 добавят некоторые особенности из мобильных устройств, вроде пространственного аудио. Пользователям Mac станет доступно приложение "Команды" для автоматизации рутинных задач.
Новые версии операционных систем откроются для загрузки осенью, после презентации новых iPhone. iOS 15 будут поддерживать даже старые модели "яблочных" смартфонов.
Смартфоны Apple iPhone - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 11:08Наука
"Древние" iPhone обновят до iOS 15
 
НаукаApple iPhoneApple iPadApple iOSAppleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты пояснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния