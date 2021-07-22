https://ria.ru/20210722/antonov-1742304017.html
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции - РИА Новости, 22.07.2021
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции
Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:58
2021-07-22T01:58
2021-07-22T04:41
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава.По словам музыканта, он находится в частной клинике в Вене.Артист заключил, что операция длилась более трех часов.Среди наиболее известных песен Юрия Антонова — "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Крыша дома твоего", "Я вспоминаю", "Не забывай".
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россия, музыка, юрий антонов, вена, общество
01:58 22.07.2021 (обновлено: 04:41 22.07.2021)
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции
Певец Юрий Антонов перенес тяжелую операцию по замене искусственного сустава в Австрии