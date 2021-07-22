https://ria.ru/20210722/antonov-1742304017.html

Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции

Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции - РИА Новости, 22.07.2021

Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции

Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:58

2021-07-22T01:58

2021-07-22T04:41

культура

россия

музыка

юрий антонов

вена

общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава.По словам музыканта, он находится в частной клинике в Вене.Артист заключил, что операция длилась более трех часов.Среди наиболее известных песен Юрия Антонова — "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Крыша дома твоего", "Я вспоминаю", "Не забывай".

https://ria.ru/20170520/1494716071.html

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россия, музыка, юрий антонов, вена, общество