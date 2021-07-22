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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210722/antonov-1742304017.html
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции - РИА Новости, 22.07.2021
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции
Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:58
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юрий антонов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава.По словам музыканта, он находится в частной клинике в Вене.Артист заключил, что операция длилась более трех часов.Среди наиболее известных песен Юрия Антонова — "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Крыша дома твоего", "Я вспоминаю", "Не забывай".
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россия, музыка, юрий антонов, вена, общество
01:58 22.07.2021 (обновлено: 04:41 22.07.2021)
 
Юрий Антонов сообщил об "очень тяжелой" операции

Певец Юрий Антонов перенес тяжелую операцию по замене искусственного сустава в Австрии

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЮрий Антонов
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов рассказал в Instagram о перенесенной им "очень тяжелой" операции по замене искусственного сустава.
По словам музыканта, он находится в частной клинике в Вене.
"Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава <…>! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", — пояснил Антонов.
Артист заключил, что операция длилась более трех часов.
Среди наиболее известных песен Юрия Антонова — "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Крыша дома твоего", "Я вспоминаю", "Не забывай".
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