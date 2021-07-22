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Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Тональность договоренности США и Германии о "Северном потоке — 2" была враждебной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:11

2021-07-22T01:11

2021-07-22T01:20

россия

allseas

вашингтон

nord stream 2 ag

северный поток — 2

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Тональность договоренности США и Германии о "Северном потоке — 2" была враждебной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, эти настроения противоречат духу переговоров на российско-американском саммите в Швейцарии в прошлом месяце.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

россия

вашингтон

сша

украина

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россия, allseas, вашингтон, nord stream 2 ag, северный поток — 2, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, украина