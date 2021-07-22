01:11 22.07.2021 (обновлено: 01:20 22.07.2021)
Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку — 2"
Посол России Антонов назвал враждебным тон переговоров США и Германии по "Северном потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Тональность договоренности США и Германии о "Северном потоке — 2" была враждебной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, эти настроения противоречат духу переговоров на российско-американском саммите в Швейцарии в прошлом месяце.
"Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве", — заявил Антонов на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.
Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.