https://ria.ru/20210722/antonov-1742302018.html

Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:49

2021-07-22T00:49

2021-07-22T01:16

allseas

nord stream 2 ag

балтийское море

вашингтон

москва

россия

северный поток — 2

анатолий антонов

германия

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов. "Многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями отечественных углеводородов наша страна доказала, что является надежным партнером. Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", - заявил посол.Как заявили ранее в госдепе, пакет договоренностей США и ФРГ будет отвечать на "использование Россией энергии как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые полагаются на российский газ и транзитные платежи"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210721/potok-1742294456.html

балтийское море

вашингтон

москва

россия

германия

сша

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