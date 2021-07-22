00:49 22.07.2021 (обновлено: 01:16 22.07.2021)
Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
Посол России Анатолий Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН", - сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности о "Северном потоке — 2".
Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов. "Многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями отечественных углеводородов наша страна доказала, что является надежным партнером. Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", - заявил посол.
Как заявили ранее в госдепе, пакет договоренностей США и ФРГ будет отвечать на "использование Россией энергии как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые полагаются на российский газ и транзитные платежи".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.