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Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:49
2021-07-22T01:16
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
вашингтон
москва
россия
северный поток — 2
анатолий антонов
германия
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов. "Многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями отечественных углеводородов наша страна доказала, что является надежным партнером. Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", - заявил посол.Как заявили ранее в госдепе, пакет договоренностей США и ФРГ будет отвечать на "использование Россией энергии как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые полагаются на российский газ и транзитные платежи"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210721/potok-1742294456.html
балтийское море
вашингтон
москва
россия
германия
сша
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allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, вашингтон, москва, россия, северный поток — 2, анатолий антонов, германия, сша, в мире
00:49 22.07.2021 (обновлено: 01:16 22.07.2021)
 
Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

Посол России Анатолий Антонов оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о "злонамеренных" шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН", - сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности о "Северном потоке — 2".

Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов. "Многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями отечественных углеводородов наша страна доказала, что является надежным партнером. Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", - заявил посол.
Как заявили ранее в госдепе, пакет договоренностей США и ФРГ будет отвечать на "использование Россией энергии как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые полагаются на российский газ и транзитные платежи".
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 22:50
США раскрыли детали сделки по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
AllseasNord Stream 2 AGБалтийское мореВашингтонМоскваРоссияСеверный поток — 2Анатолий АнтоновГерманияСШАВ мире
 
 
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