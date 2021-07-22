https://ria.ru/20210722/antitela-1742427413.html
Антитела к COVID-19 могут сохраняться более года, заявили финские медики
Антитела к COVID-19 могут сохраняться более года, заявили финские медики - РИА Новости, 22.07.2021
Антитела к COVID-19 могут сохраняться более года, заявили финские медики
Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:51
2021-07-22T18:51
2021-07-22T18:54
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл - РИА Новости. Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии."Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год", - говорится в сообщении.У 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения."Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения", - говорится в пресс-релизе организации.В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта "альфа" было "немного ниже" и "значительно ниже" для вариантов "бета" и "дельта"."Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким", - говорит представитель THL Мерит Мелин, цитата приводится в пресс-релизе организации.
https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, финляндия, в мире
18:51 22.07.2021 (обновлено: 18:54 22.07.2021)
Антитела к COVID-19 могут сохраняться более года, заявили финские медики
Институт здравоохранения Финляндии: антитела к COVID-19 могут сохраняться более года
ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл - РИА Новости.
Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии
.
"Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год", - говорится в сообщении.
У 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения.
"Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения", - говорится в пресс-релизе организации.
В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта "альфа" было "немного ниже" и "значительно ниже" для вариантов "бета" и "дельта".
"Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким", - говорит представитель THL Мерит Мелин, цитата приводится в пресс-релизе организации.