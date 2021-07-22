https://ria.ru/20210722/anapa-1742413982.html

Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек

Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек - РИА Новости, 22.07.2021

Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек

В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:33

2021-07-22T17:33

2021-07-22T19:57

анапа

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края."Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем", — сказано в сообщении.Ведомство организовало проверку. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.Ранее кубанское ГИБДД неоднократно предостерегало водителей от длительных путешествий за рулем, особенно в жару, когда утомляемость возрастает, внимание притупляется и возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.

https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html

анапа

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В Анапе машина сбила пешеходов с детьми Автомобиль Toyota RAV4 на скорости вылетел на тротуар, где сбил прохожих. Пострадали трое взрослых и трое детей. Они госпитализированы в медучреждение. 2021-07-22T17:33 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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анапа, происшествия