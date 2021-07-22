Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/anapa-1742413982.html
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек - РИА Новости, 22.07.2021
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек
В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:33
2021-07-22T19:57
анапа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742426315_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_983ab1921758f850f0284af3379be7a4.jpg
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края."Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем", — сказано в сообщении.Ведомство организовало проверку. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.Ранее кубанское ГИБДД неоднократно предостерегало водителей от длительных путешествий за рулем, особенно в жару, когда утомляемость возрастает, внимание притупляется и возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.
https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Анапе машина сбила пешеходов с детьми
Автомобиль Toyota RAV4 на скорости вылетел на тротуар, где сбил прохожих. Пострадали трое взрослых и трое детей. Они госпитализированы в медучреждение.
2021-07-22T17:33
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742426315_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f85c36a403838e6ff9efa57a4e257a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, происшествия
17:33 22.07.2021 (обновлено: 19:57 22.07.2021)
 
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек

Под Анапой водитель уснул за рулем и влетел на тротуар, пострадали шесть человек

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края.
"Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем", — сказано в сообщении.
Ведомство организовало проверку. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.
Ранее кубанское ГИБДД неоднократно предостерегало водителей от длительных путешествий за рулем, особенно в жару, когда утомляемость возрастает, внимание притупляется и возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 15:15
Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала на камеру
 
АнапаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты пояснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния