https://ria.ru/20210722/anapa-1742413982.html
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек - РИА Новости, 22.07.2021
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек
В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:33
2021-07-22T17:33
2021-07-22T19:57
анапа
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. В селе Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, заявили в прокуратуре Краснодарского края."Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем", — сказано в сообщении.Ведомство организовало проверку. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.Ранее кубанское ГИБДД неоднократно предостерегало водителей от длительных путешествий за рулем, особенно в жару, когда утомляемость возрастает, внимание притупляется и возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.
https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html
анапа
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В Анапе машина сбила пешеходов с детьми
Автомобиль Toyota RAV4 на скорости вылетел на тротуар, где сбил прохожих. Пострадали трое взрослых и трое детей. Они госпитализированы в медучреждение.
2021-07-22T17:33
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анапа, происшествия
17:33 22.07.2021 (обновлено: 19:57 22.07.2021)
Под Анапой водитель влетел на тротуар, пострадали шесть человек
Под Анапой водитель уснул за рулем и влетел на тротуар, пострадали шесть человек