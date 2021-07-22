https://ria.ru/20210722/anapa-1742331641.html

Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы

Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы - РИА Новости, 22.07.2021

Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы

Позеленение Черного моря у анапского побережья, зафиксированное на попавших в ряд местных СМИ фото, вызвано активным цветением из-за жары водорослей, сообщила... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:44

2021-07-22T10:44

2021-07-22T12:02

черное море

анапа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341230_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5bf4f60d007b3c30411e3c9f03eb1479.jpg

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Позеленение Черного моря у анапского побережья, зафиксированное на попавших в ряд местных СМИ фото, вызвано активным цветением из-за жары водорослей, сообщила РИА Новости директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова.В четверг в ряде местных СМИ и пабликов появились фотографии, снятые с высоты, на которых отчетливо видно, что вода в Черном море у побережья Анапы приобрела ядовито-зеленый цвет."Показанное на фотографиях явление - ежегодное, связанное с интенсивным развитием зеленых водорослей в июле-августе. В условиях жаркой погоды и хорошего прогрева морской воды они начинают бурно развиваться, потом их течением приносит к определенным участка берега, и создается такая не очень лицеприятная и дурно пахнущая (вследствие их разложения) картина. Такое состояние прибрежной морской воды неприятно для купающихся, выходящих из моря в морской тине, водоросли начинают привлекать различных насекомых, то есть развивается целый каскад событий. Экстренным решением проблемы может стать регулярное удаление водорослей (путем механизированного или ручного сбора) с их последующей утилизацией", - рассказала Матасова.

https://ria.ru/20210615/sakhalin-1737017164.html

черное море

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вода анапского побережья окрасилась в зеленый цвет Позеленение Черного моря у анапского побережья, зафиксированное на попавших в ряд местных СМИ фото, вызвано активным цветением из-за жары водорослей, сообщила РИА Новости директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова. В четверг в ряде местных СМИ и пабликов появились фотографии, снятые с высоты, на которых отчетливо видно, что вода в Черном море у побережья Анапы приобрела ядовито-зеленый цвет. 2021-07-22T10:44 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, анапа, общество