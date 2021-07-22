https://ria.ru/20210722/anapa-1742331641.html
Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы
Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы - РИА Новости, 22.07.2021
Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы
Позеленение Черного моря у анапского побережья, зафиксированное на попавших в ряд местных СМИ фото, вызвано активным цветением из-за жары водорослей, сообщила... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:44
2021-07-22T10:44
2021-07-22T12:02
черное море
анапа
общество
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Позеленение Черного моря у анапского побережья, зафиксированное на попавших в ряд местных СМИ фото, вызвано активным цветением из-за жары водорослей, сообщила РИА Новости директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова.В четверг в ряде местных СМИ и пабликов появились фотографии, снятые с высоты, на которых отчетливо видно, что вода в Черном море у побережья Анапы приобрела ядовито-зеленый цвет."Показанное на фотографиях явление - ежегодное, связанное с интенсивным развитием зеленых водорослей в июле-августе. В условиях жаркой погоды и хорошего прогрева морской воды они начинают бурно развиваться, потом их течением приносит к определенным участка берега, и создается такая не очень лицеприятная и дурно пахнущая (вследствие их разложения) картина. Такое состояние прибрежной морской воды неприятно для купающихся, выходящих из моря в морской тине, водоросли начинают привлекать различных насекомых, то есть развивается целый каскад событий. Экстренным решением проблемы может стать регулярное удаление водорослей (путем механизированного или ручного сбора) с их последующей утилизацией", - рассказала Матасова.
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Вода анапского побережья окрасилась в зеленый цвет
Позеленение Черного моря у анапского побережья, зафиксированное на попавших в ряд местных СМИ фото, вызвано активным цветением из-за жары водорослей, сообщила РИА Новости директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова.
В четверг в ряде местных СМИ и пабликов появились фотографии, снятые с высоты, на которых отчетливо видно, что вода в Черном море у побережья Анапы приобрела ядовито-зеленый цвет.
2021-07-22T10:44
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черное море, анапа, общество
10:44 22.07.2021 (обновлено: 12:02 22.07.2021)
Эксперт объяснила, почему позеленела вода у берегов Анапы
Директор НУНИМБЦ Матасова: вода у берегов Анапы позеленела из-за цветения водорослей