https://ria.ru/20210722/alekseev-1742378941.html

Духовник сборной РФ в Токио: иностранным спортсменам понравится моя идея

Духовник сборной РФ в Токио: иностранным спортсменам понравится моя идея - РИА Новости, 22.07.2021

Духовник сборной РФ в Токио: иностранным спортсменам понравится моя идея

Олимпийскую сборную России, которая в Токио будет выступать без национального флага и гимна, сопровождает и поддерживает духовник – настоятель храма святого... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:00

2021-07-22T16:00

2021-07-22T20:40

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Олимпийскую сборную России, которая в Токио будет выступать без национального флага и гимна, сопровождает и поддерживает духовник – настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, протоиерей Андрей Алексеев. Накануне открытия Игр представитель Русской православной церкви рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о настрое сборной, вере и быте в Олимпийской деревне и самобытности принимающей игры страны.– Отец Андрей, где именно вы совершаете богослужения, сопровождая сборную России на Олимпиаде?– По сложившейся традиции в доме, где проживает наша олимпийская сборная, выделяется помещение для обустройства часовни. Чаще всего это бывает одна из комнат в штабе. Также для православных богослужений предполагается использовать помещения религиозного центра Олимпийской деревни.– Как часто проходят службы, молебны, и когда приходят спортсмены?– Обычно я служу молебны ежедневно в 11 часов. Информация об этом указывается в объявлениях, которые могут увидеть все члены нашей делегации. Но часто бывает так, что спортсмены, медперсонал или представители руководства сборной приходят в другое время, которое позволяет их график, и я, конечно, всегда к этому подстраиваюсь. Так что молебны служатся по несколько раз в день: это может быть как до или после соревнований или тренировок, так и всякий раз, когда в этом возникает потребность у желающих.Что касается Божественной литургии, то в день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы (21 июля) я отслужил первую службу, на которой молились члены российской делегации. Кто-то из них исповедовался, кто-то причащался. Кто-то в течение службы просто заходил на какое-то время помолиться.– Какие у вас впечатления от японской Олимпийской деревни, условий проживания, действительно ли картонные кровати и все минималистично?– Всегда стараюсь быть аккуратным в комментариях на подобные темы: ведь христианину очень важно стараться быть пчелой, а не мухой, то есть искать и видеть везде доброе. Не могу не отметить, что из трех Олимпийских игр, на которые я ездил с командой, эта деревня самая масштабная. Движение через КПП осуществляется быстрее, чем в предыдущие разы, питание в столовой, на мой взгляд, лучше. Что же касается внутренней обстановки комнат, то, действительно, она соответствует минималистической традиции Японии – кровати картонные, отделка комнат довольно аскетична. Однако спортсмены – народ неприхотливый, у них здесь свои задачи, и на этом и надо в первую очередь сосредоточиться.– Пандемия COVID-19, очевидно, внесла свои коррективы в организацию Олимпиады, в строгие меры предосторожности, что бы вы отметили?– Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на привычный порядок прохождения игр. Появились определенные проверочные процедуры, требующие дополнительного времени. Также, по всей видимости, у нас не будет возможности посещать соревнования, поскольку ни зрители, ни даже коллеги выступающих спортсменов по сборной на трибуны допускаться не будут.Тем не менее, у меня, слава Богу, есть возможность осуществлять свое служение, чему я очень рад, потому что желающих прийти помолиться и позвать Господа в помощь здесь немало. И я очень благодарен руководству Олимпийского комитета России, создавшему все условия и окружившему всех нас такой заботой для того, чтобы каждый на своем месте мог потрудиться и поддержать спортсменов.– Как спортсмены нашей сборной воспринимают то, что им нельзя демонстрировать национальную атрибутику, и как к этому относитесь вы – духовник сборной?– Конечно, данные запреты не могут радовать. Очень надеюсь, что в перспективе мы сможем вернуться к тому, что является неотъемлемой составляющей участия каждой сборной в подобных соревнованиях. Молюсь об этом. И вижу значимой частью своего пребывания с командой духовную поддержку наших спортсменов в этих непростых условиях.– Насколько сильно ограничены контакты сборной с окружающим миром, и как это сказывается на духовном состоянии, как оцениваете в целом настрой сборной?– Независимо от препятствий и прочих неудобств настрой самый что ни на есть высокий и боевой, отношение к происходящему ответственное и серьезное, дух бодрый.– Как часто проходят духовные беседы, исповедь, причастие, и что, как правило, волнует спортсменов?– Вопрос веры – это очень глубокая, деликатная тема личной свободы человека. Я приглашаю людей прийти, и те, кто имеет желание, приходят.Общение со спортсменами осуществляется совершенно естественно, и вопросы весьма сходны с теми, которые задаются мне как священнику на приходе людьми, ищущими Бога, зовущими Его, идущими к Нему навстречу. Потребность во встрече с Богом есть здесь у многих, и подобное общение, беседы, участие в таинствах происходят каждый день.– Общаются ли с вами спортсмены других вероисповеданий и как?– Что касается спортсменов других исповеданий, то во взаимодействии с ними я не вижу сложностей. Мне не раз доводилось приходить к нашим командам непосредственно перед соревнованиями или во время их проведения, и на этих встречах порой присутствовали представители других христианских конфессий, мусульмане и буддисты, а также те, кто пока еще только ищет Бога. Но ведь все мы – одна сборная, с общей большой целью, так что ребята всегда с благодарностью отзываются на слова поддержки и добрые пожелания.В соответствии с Олимпийской хартией, в Олимпийской деревне действует религиозный центр, где спортсмены и члены команды различных исповеданий могут молиться и участвовать в богослужениях. В случае вопросов я всегда информирую российских спортсменов – буддистов, мусульман или иудеев – об имеющихся для них возможностях.– А есть ли сейчас с нашей сборной в Японии муфтий или имам, поддерживающий спортсменов-мусульман?– Нет, здесь нет никого, кроме меня. Я поинтересуюсь в религиозном центре, кто есть у других сборных. Там ведь и католики, и протестанты... Интересно пообщаться, посмотреть, какие практики у людей сложились. С кем я пересекался прежде, мы всегда были в добром взаимодействии: здесь та нива, где мы особенно должны быть вместе, в братском взаимодействии во всех отношениях.– Религиозный центр Олимпийской деревни – он для всех, и вы в нем тоже можете служить?– Хочу договориться, чтобы и в помещениях религиозного центра в какой-то момент можно было совершать богослужения, ведь есть желающие православные христиане из разных стран. И сербы, и греки – всегда подходили, спрашивали: "А можно и мы?" Конечно, можно!– Что вас как священника заинтересовало, удивило в Японии?– Я ранее интересовался японской культурой, знаком с трудами святителя Николая Японского, проповедовавшего здесь, на этой земле. Мы ведь всегда должны искать образ Божий в человеке, пусть даже и затемненный, и святитель Николай имел удивительный дар подбирать верные слова для того, чтобы они нашли отклик в сердцах местных жителей.Плодом трудов равноапостольного Николая является Японская православная церковь, которая уже более 50 лет автономно пребывает в составе Московского патриархата. Находясь на территории этой апостольской Церкви, я неукоснительно возношу за каждым богослужением наряду с именем святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и имя ее предстоятеля – митрополита Токийского и Японского Даниила.В Японии я обратил внимание на скромность и непритязательность людей. Самобытная культура, очень красивая природа, трудолюбие хозяев этой земли, внешняя приветливость и радушие и немало внутренних загадок… Хотя, конечно, прошедшего времени совсем мало для того, чтобы о чем-то говорить основательно.– А каковы впечатления от нынешней сборной России?– Все наши спортсмены – большие труженики, которые долго готовились к этому старту. Мы в них верим, поддерживаем их и ждем от них самых высоких результатов, конечно, с Божией помощью и их стараниями.

https://rsport.ria.ru/20210722/olimpiada-1742363181.html

https://rsport.ria.ru/20210722/olimpiada-1742314903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, интервью - религия и мировоззрение, русская православная церковь, япония, интервью, спорт