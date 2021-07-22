https://ria.ru/20210722/afganistan-1742403582.html

Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана

Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана - РИА Новости, 22.07.2021

Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* намерено сформировать правительство через совет, состоящий из народных представителей Афганистана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:47

2021-07-22T16:47

2021-07-22T17:17

обострение ситуации в афганистане

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* намерено сформировать правительство через совет, состоящий из народных представителей Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед."Мы устанавливаем государственный строй для решения проблем людей. Исламское правительство и то правительство, которое мы хотим, будет сформировано через совет, который будет состоять из представителей народа", - заявил Муджахед.Он отметил, что выборы таят в себе опасность, а именно – фальсификации, с которыми Афганистан сталкивается на протяжении 20 лет.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210722/taliban-1742401910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/afganistan-1742404628.html

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обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире