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Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана
Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана - РИА Новости, 22.07.2021
Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* намерено сформировать правительство через совет, состоящий из народных представителей Афганистана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:47
2021-07-22T17:17
обострение ситуации в афганистане
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* намерено сформировать правительство через совет, состоящий из народных представителей Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед."Мы устанавливаем государственный строй для решения проблем людей. Исламское правительство и то правительство, которое мы хотим, будет сформировано через совет, который будет состоять из представителей народа", - заявил Муджахед.Он отметил, что выборы таят в себе опасность, а именно – фальсификации, с которыми Афганистан сталкивается на протяжении 20 лет.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210722/taliban-1742401910.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/afganistan-1742404628.html
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обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире
16:47 22.07.2021 (обновлено: 17:17 22.07.2021)
 
Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана

Талибы намерены создать правительство через совет, состоящий из народных представителей

© РИА Новости / Филипп ПрокудинПанджшер
Панджшер - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* намерено сформировать правительство через совет, состоящий из народных представителей Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.
"Мы устанавливаем государственный строй для решения проблем людей. Исламское правительство и то правительство, которое мы хотим, будет сформировано через совет, который будет состоять из представителей народа", - заявил Муджахед.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Талибы пообещали не допустить активизации ИГ* в Афганистане
Он отметил, что выборы таят в себе опасность, а именно – фальсификации, с которыми Афганистан сталкивается на протяжении 20 лет.
"В Афганистане проводилось несколько выборов, каждый раз приводивших к глубоким разногласиям, и даже без присутствия иностранных сил часто могли вспыхивать конфликты, подвергая опасности территориальную целостность Афганистана и приводя к межэтническим распрям. Поэтому нам нужна такая форма правления, которая может быть создана через совет, представляющий людей", - добавил официальный представитель движения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Обострение ситуации в АфганистанеАфганистанТалибанВ мире
 
 
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