16:47 22.07.2021 (обновлено: 17:17 22.07.2021)
Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана
Талибы намерены создать правительство через совет, состоящий из народных представителей
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* намерено сформировать правительство через совет, состоящий из народных представителей Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.
"Мы устанавливаем государственный строй для решения проблем людей. Исламское правительство и то правительство, которое мы хотим, будет сформировано через совет, который будет состоять из представителей народа", - заявил Муджахед.
Он отметил, что выборы таят в себе опасность, а именно – фальсификации, с которыми Афганистан сталкивается на протяжении 20 лет.
"В Афганистане проводилось несколько выборов, каждый раз приводивших к глубоким разногласиям, и даже без присутствия иностранных сил часто могли вспыхивать конфликты, подвергая опасности территориальную целостность Афганистана и приводя к межэтническим распрям. Поэтому нам нужна такая форма правления, которая может быть создана через совет, представляющий людей", - добавил официальный представитель движения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.