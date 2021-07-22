https://ria.ru/20210722/afganistan-1742391032.html

В "Талибан"* заявили о полном контроле границы с Туркменией и Ираном

В "Талибан"* заявили о полном контроле границы с Туркменией и Ираном - РИА Новости, 22.07.2021

В "Талибан"* заявили о полном контроле границы с Туркменией и Ираном

Официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что движение контролирует всю границу с Туркменией и Ираном. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:33

2021-07-22T15:33

2021-07-22T15:52

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что движение контролирует всю границу с Туркменией и Ираном."Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном (за исключением нескольких небольших участков) также полностью под нашим контролем… Граница Таджикистана полностью находится под нашим контролем от Бадахшана до Тахара и Кандура. Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар под контролем Кабула", - заявил Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210722/zastava-1742305802.html

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742318318.html

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россия, доха, узбекистан, талибан, в мире