https://ria.ru/20210722/afganistan-1742384166.html

"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана

"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана - РИА Новости, 22.07.2021

"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана

"Талибан"* контролирует около 90% границы Афганистана, заявил РИА Новости представитель радикального движения Забиулла Муджахед. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:00

2021-07-22T15:00

2021-07-22T17:36

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Талибан"* контролирует около 90% границы Афганистана, заявил РИА Новости представитель радикального движения Забиулла Муджахед."Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном — за исключением нескольких небольших участков — также полностью под нашим контролем. <…> Граница Таджикистана полностью находится под нашим контролем от Бадахшана до Тахара и Кандура. Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар — под контролем Кабула", — уточнил он.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.В четверг делегации афганского правительства и "Талибана" провели первую после Курбан-байрама встречу в Катаре и договорились ускорить переговорный процесс. Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-22T15:00 true PT0M58S

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россия, афганистан, талибан, в мире