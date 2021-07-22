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"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана
"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана - РИА Новости, 22.07.2021
"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана
"Талибан"* контролирует около 90% границы Афганистана, заявил РИА Новости представитель радикального движения Забиулла Муджахед. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:00
2021-07-22T17:36
россия
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Талибан"* контролирует около 90% границы Афганистана, заявил РИА Новости представитель радикального движения Забиулла Муджахед."Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном — за исключением нескольких небольших участков — также полностью под нашим контролем. &lt;…&gt; Граница Таджикистана полностью находится под нашим контролем от Бадахшана до Тахара и Кандура. Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар — под контролем Кабула", — уточнил он.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.В четверг делегации афганского правительства и "Талибана" провели первую после Курбан-байрама встречу в Катаре и договорились ускорить переговорный процесс. Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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россия, афганистан, талибан, в мире
15:00 22.07.2021 (обновлено: 17:36 22.07.2021)
 
"Талибан"* заявил, что контролирует 90% границы Афганистана

Представитель "Талибана"* Муджахед заявил, что движение контролирует 90% границы Афганистана

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан"
Табличка на столе представителей движения Талибан - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Талибан"* контролирует около 90% границы Афганистана, заявил РИА Новости представитель радикального движения Забиулла Муджахед.
"Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном — за исключением нескольких небольших участков — также полностью под нашим контролем. <…> Граница Таджикистана полностью находится под нашим контролем от Бадахшана до Тахара и Кандура. Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар — под контролем Кабула", — уточнил он.
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В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
В четверг делегации афганского правительства и "Талибана" провели первую после Курбан-байрама встречу в Катаре и договорились ускорить переговорный процесс. Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияАфганистанТалибанВ мире
 
 
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