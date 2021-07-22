https://ria.ru/20210722/afganistan-1742351066.html
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами - РИА Новости, 22.07.2021
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами
Члены движения Талибан* контролируют 80% границы Афганистана с Таджикистаном, заявил РИА Новости источник в таджикистанском Госкомитете нацбезопасности. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:18
2021-07-22T12:18
2021-07-22T12:32
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ДУШАНБЕ, 22 июл - РИА Новости. Члены движения Талибан* контролируют 80% границы Афганистана с Таджикистаном, заявил РИА Новости источник в таджикистанском Госкомитете нацбезопасности."Информация о том, что талибы контролируют весь периметр границы с Таджикистаном, не соответствует действительности", - сказал источник в ГКНБ республики.По словам собеседника агентства, талибы "контролируют не более 80% границы с Таджикистаном".Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что северные провинции Афганистана вследствие поспешного вывода войск США из страны стремительно превращаются в новую "горячую точку", талибы уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном, а международные террористические организации укрепляются на севере страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре 2020 года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за 10 месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210722/tadzhikistan-1742318122.html
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россия, андрей руденко, талибан, сша, афганистан, таджикистан, в мире
12:18 22.07.2021 (обновлено: 12:32 22.07.2021)
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами
Источник в ГКНБ Таджикистана опроверг данные, что талибы контролируют всю границу с республикой