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В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами - РИА Новости, 22.07.2021
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами
Члены движения Талибан* контролируют 80% границы Афганистана с Таджикистаном, заявил РИА Новости источник в таджикистанском Госкомитете нацбезопасности. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:18
2021-07-22T12:32
россия
андрей руденко
талибан
сша
афганистан
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 22 июл - РИА Новости. Члены движения Талибан* контролируют 80% границы Афганистана с Таджикистаном, заявил РИА Новости источник в таджикистанском Госкомитете нацбезопасности."Информация о том, что талибы контролируют весь периметр границы с Таджикистаном, не соответствует действительности", - сказал источник в ГКНБ республики.По словам собеседника агентства, талибы "контролируют не более 80% границы с Таджикистаном".Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что северные провинции Афганистана вследствие поспешного вывода войск США из страны стремительно превращаются в новую "горячую точку", талибы уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном, а международные террористические организации укрепляются на севере страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре 2020 года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за 10 месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210722/tadzhikistan-1742318122.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740652712.html
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россия, андрей руденко, талибан, сша, афганистан, таджикистан, в мире
12:18 22.07.2021 (обновлено: 12:32 22.07.2021)
 
В Таджикистане рассказали о контроле 80% границы Афганистана талибами

Источник в ГКНБ Таджикистана опроверг данные, что талибы контролируют всю границу с республикой

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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ДУШАНБЕ, 22 июл - РИА Новости. Члены движения Талибан* контролируют 80% границы Афганистана с Таджикистаном, заявил РИА Новости источник в таджикистанском Госкомитете нацбезопасности.
"Информация о том, что талибы контролируют весь периметр границы с Таджикистаном, не соответствует действительности", - сказал источник в ГКНБ республики.
Осмотр границы Таджикистана и Афганистана
Вчера, 09:12
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По словам собеседника агентства, талибы "контролируют не более 80% границы с Таджикистаном".
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что северные провинции Афганистана вследствие поспешного вывода войск США из страны стремительно превращаются в новую "горячую точку", талибы уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном, а международные террористические организации укрепляются на севере страны.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре 2020 года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за 10 месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и талибами.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.
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РоссияАндрей РуденкоТалибанСШААфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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