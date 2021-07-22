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В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане
В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане
Москва находится в постоянном контакте с Узбекистаном по ситуации в Афганистане, готова оказать помощь Ташкенту, если такой запрос поступит, сказал в интервью... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:18
2021-07-22T10:12
обострение ситуации в афганистане
россия
андрей руденко
москва
афганистан
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Узбекистаном по ситуации в Афганистане, готова оказать помощь Ташкенту, если такой запрос поступит, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Разумеется, нас не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии, поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской Республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства", - сказал Руденко.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан*".* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, андрей руденко, москва, афганистан, узбекистан, в мире
09:18 22.07.2021 (обновлено: 10:12 22.07.2021)
 
В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане

Замглавы МИД Руденко: Россия находится в постоянном контакте с Узбекистаном по Афганистану

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Узбекистаном по ситуации в Афганистане, готова оказать помощь Ташкенту, если такой запрос поступит, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Разумеется, нас не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии, поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской Республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства", - сказал Руденко.
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан*".
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>>
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 18:15
Экс-генпрокурор Афганистана назвал условия для прекращения огня в стране
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияАндрей РуденкоМоскваАфганистанУзбекистанВ мире
 
 
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