https://ria.ru/20210722/afganistan-1742318823.html

В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане

В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД рассказали о контактах с Узбекистаном по ситуации в Афганистане

Москва находится в постоянном контакте с Узбекистаном по ситуации в Афганистане, готова оказать помощь Ташкенту, если такой запрос поступит, сказал в интервью... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:18

2021-07-22T09:18

2021-07-22T10:12

обострение ситуации в афганистане

россия

андрей руденко

москва

афганистан

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Узбекистаном по ситуации в Афганистане, готова оказать помощь Ташкенту, если такой запрос поступит, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Разумеется, нас не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии, поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской Республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства", - сказал Руденко.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан*".* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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обострение ситуации в афганистане, россия, андрей руденко, москва, афганистан, узбекистан, в мире