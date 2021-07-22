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В МИД заявили о появлении новой горячей точки на севере Афганистана
В МИД заявили о появлении новой горячей точки на севере Афганистана - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД заявили о появлении новой горячей точки на севере Афганистана
Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:15
2021-07-22T14:54
андрей руденко
ближний восток
безопасность
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ* и отделения "Аль-Каиды"*", — сказал он в интервью РИА Новости.Также в регион стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке."В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", — описал ситуацию Руденко.Происходящее несет прямую угрозу для Центральной Азии, считает дипломат."Разделяем соответствующие опасения наших соседей. &lt;...&gt; Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", — рассказал он.Многое из описанного Руденко связывает с поспешным выводом из страны американского контингента.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне ухода из страны войск США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ближний восток
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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андрей руденко, ближний восток, безопасность, афганистан, сша, в мире
09:15 22.07.2021 (обновлено: 14:54 22.07.2021)
 
В МИД заявили о появлении новой горячей точки на севере Афганистана

Замглавы МИД Руденко: северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ* и отделения "Аль-Каиды"*", — сказал он в интервью РИА Новости.
Также в регион стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
"В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", — описал ситуацию Руденко.
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Происходящее несет прямую угрозу для Центральной Азии, считает дипломат.
"Разделяем соответствующие опасения наших соседей. <...> Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", — рассказал он.
Многое из описанного Руденко связывает с поспешным выводом из страны американского контингента.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне ухода из страны войск США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Андрей РуденкоБлижний ВостокБезопасностьАфганистанСШАВ мире
 
 
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