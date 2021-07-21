https://ria.ru/20210721/zhurnalisty-1742236086.html

Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов

Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов - РИА Новости, 21.07.2021

Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов

Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), так как это общественное объединение не... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:24

2021-07-21T16:24

2021-07-21T16:39

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), так как это общественное объединение не приняло мер по устранению выявленных ранее нарушений, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.Там поясняется, что за нарушение законодательства об общественных объединениях минюст ранее вынес письменное предупреждение БАЖ. По данным пресс-службы, своим ответным письмом БАЖ признала выявленные нарушения и необходимость их устранения, однако в установленный срок "данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо"."Согласно части третьей статьи 27 закона Республики Беларусь "Об общественных объединениях" общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении", - пояснили в минюсте республики.Ранее в БАЖ сообщали, что 14 июля в офисе организации в Минске прошел обыск, после чего ее банковский счет был заморожен по решению Следственного комитета.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками и подавлялись силовиками с использованием спецсредств и спецтехники. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742167510.html

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