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Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов
Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов - РИА Новости, 21.07.2021
Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов
Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), так как это общественное объединение не... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:24
2021-07-21T16:24
2021-07-21T16:39
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), так как это общественное объединение не приняло мер по устранению выявленных ранее нарушений, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.Там поясняется, что за нарушение законодательства об общественных объединениях минюст ранее вынес письменное предупреждение БАЖ. По данным пресс-службы, своим ответным письмом БАЖ признала выявленные нарушения и необходимость их устранения, однако в установленный срок "данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо"."Согласно части третьей статьи 27 закона Республики Беларусь "Об общественных объединениях" общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении", - пояснили в минюсте республики.Ранее в БАЖ сообщали, что 14 июля в офисе организации в Минске прошел обыск, после чего ее банковский счет был заморожен по решению Следственного комитета.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками и подавлялись силовиками с использованием спецсредств и спецтехники. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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белоруссия, в мире
16:24 21.07.2021 (обновлено: 16:39 21.07.2021)
Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов
Минюст Белоруссии подал в Верховный суд иск о ликвидации ассоциации журналистов
МИНСК, 21 июл – РИА Новости.
Министерство юстиции Белоруссии
подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), так как это общественное объединение не приняло мер по устранению выявленных ранее нарушений, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"В связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным - после вынесенного письменного предупреждения - нарушением законодательства, министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минюста.
Там поясняется, что за нарушение законодательства об общественных объединениях минюст ранее вынес письменное предупреждение БАЖ. По данным пресс-службы, своим ответным письмом БАЖ признала выявленные нарушения и необходимость их устранения, однако в установленный срок "данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо".
"Согласно части третьей статьи 27 закона Республики Беларусь "Об общественных объединениях" общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении", - пояснили в минюсте республики.
Ранее в БАЖ сообщали, что 14 июля в офисе организации в Минске прошел обыск, после чего ее банковский счет был заморожен по решению Следственного комитета.
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками и подавлялись силовиками с использованием спецсредств и спецтехники. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".