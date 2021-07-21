https://ria.ru/20210721/zhivotnye-1742225242.html

Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу

Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу - РИА Новости, 21.07.2021

Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу

Биологи изучили в лабораторных условиях способность коронавируса инфицировать клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что SARS-CoV-2 заражает... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:36

2021-07-21T15:36

2021-07-21T15:36

наука

коронавирус covid-19

кошки

биология

здоровье

швейцария

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Биологи изучили в лабораторных условиях способность коронавируса инфицировать клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что SARS-CoV-2 заражает только обезьян и представителей семейства кошачьих. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.За время пандемии COVID-19 появились сообщения о передаче вируса SARS-CoV-2 от человека к животным. Речь шла о домашних питомцах — собаках и кошках, обитателях зоопарков — львах, тиграх, пумах, леопардах и гориллах, а также о норках, содержащихся на фермах. Однако до сих пор до конца точно не известно, каким видам животным передается от человека коронавирус, а каким нет.Так как по понятным причинам, провести прямые испытания на животных нельзя, исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете вместе с коллегами из Германии и Коста-Рики предложили провести эксперимент безопасным для животных способом.Для этого они использовали уникальную коллекцию моделей культур клеток, выстилающих дыхательные пути различных домашних и диких животных, хранящуюся в Бернском университете. Всего были исследованы клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.В лабораторных условиях ученые инфицировали клетки вирусом SARS-CoV-2 и в чашках Петри отслеживали кинетику его репликации. Результаты показали, что коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян. Правда, при проведении полногеномного секвенирования исследователи не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.Тем не менее, ученые призывают к введению особого контроля за состоянием этих двух групп животных, как наиболее уязвимых для инфекции SARS-CoV-2."Наши результаты, вместе с предыдущими отчетами о вторичных переходах от человека к животным, требуют тщательного наблюдения для определения потенциальной роли кошек, обезьян и близкородственных видов как резервуаров вторичного распространения SARS-CoV-2", — пишут авторы статьи.По мнению ученых, предложенный ими метод оценки восприимчивости к респираторным инфекциям на примере клеток эпителия себя оправдал и его можно использовать в качестве альтернативы обычным испытаний на животных для изучения спектра хозяев SARS-CoV-2, оценки действия антивирусных препаратов и вакцин.

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

https://ria.ru/20210716/oslozhneniya-1741458257.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кошки, биология, здоровье, швейцария