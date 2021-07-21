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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара - РИА Новости, 21.07.2021
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Жаркая погода с температурой выше 25 градусов, согласно предварительным расчетам Гидрометцентра, вернется в московский регион в начале следующей недели, сообщил РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T04:05
2021-07-21T11:09
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Жаркая погода с температурой выше 25 градусов, согласно предварительным расчетам Гидрометцентра, вернется в московский регион в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, к выходным в европейской части России похолодает: температура будет ниже нормы, в том числе в Центральном Черноземье — на два градуса ниже, на юге Европейской России — на один градус."По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов", — сказал Вильфанд.Он уточнил, что "слишком высоких температур до 30 градусов" не ожидается.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
04:05 21.07.2021 (обновлено: 11:09 21.07.2021)
 
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву может вернуться жара

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Жаркая погода с температурой выше 25 градусов, согласно предварительным расчетам Гидрометцентра, вернется в московский регион в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, к выходным в европейской части России похолодает: температура будет ниже нормы, в том числе в Центральном Черноземье — на два градуса ниже, на юге Европейской России — на один градус.
"По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что "слишком высоких температур до 30 градусов" не ожидается.
Девушка под зонтом у пешеходного перехода во время дождя - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
03:42
Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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