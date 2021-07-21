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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара - РИА Новости, 21.07.2021

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара

Жаркая погода с температурой выше 25 градусов, согласно предварительным расчетам Гидрометцентра, вернется в московский регион в начале следующей недели, сообщил РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T04:05

2021-07-21T04:05

2021-07-21T11:09

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Жаркая погода с температурой выше 25 градусов, согласно предварительным расчетам Гидрометцентра, вернется в московский регион в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, к выходным в европейской части России похолодает: температура будет ниже нормы, в том числе в Центральном Черноземье — на два градуса ниже, на юге Европейской России — на один градус."По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов", — сказал Вильфанд.Он уточнил, что "слишком высоких температур до 30 градусов" не ожидается.

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество