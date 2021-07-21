https://ria.ru/20210721/zerno-1742278245.html

Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин

Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин - РИА Новости, 21.07.2021

Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин

Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно с 15 февраля по 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:36

2021-07-21T19:36

2021-07-21T19:36

россия

виктория абрамченко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238982cc76c4b8b8b05f6c9c7f13204b.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно с 15 февраля по 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхозтоваропроизводителям. За период с 15 февраля по 9 июля объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 миллиарда рублей", - сказала Абрамченко на совещании президента РФ с членами кабмина.Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.Со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень - она действует в рамках механизма "зернового демпфера".

https://ria.ru/20210625/urozhay-1738543545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, экономика