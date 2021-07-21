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Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин
Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин - РИА Новости, 21.07.2021
Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин
Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно с 15 февраля по 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:36
2021-07-21T19:36
россия
виктория абрамченко
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно с 15 февраля по 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхозтоваропроизводителям. За период с 15 февраля по 9 июля объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 миллиарда рублей", - сказала Абрамченко на совещании президента РФ с членами кабмина.Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.Со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень - она действует в рамках механизма "зернового демпфера".
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россия, виктория абрамченко, экономика
19:36 21.07.2021
 
Абрамченко рассказала о допдоходах бюджета от экспорта пошлин

Вице-премьер Абрамченко: допдоходы бюджета от экспортных пошлин на зерно составили 15,4 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно с 15 февраля по 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхозтоваропроизводителям. За период с 15 февраля по 9 июля объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 миллиарда рублей", - сказала Абрамченко на совещании президента РФ с членами кабмина.
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Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.
Со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень - она действует в рамках механизма "зернового демпфера".
 
РоссияВиктория АбрамченкоЭкономика
 
 
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