https://ria.ru/20210721/zelenskiy-1742294924.html
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 21.07.2021
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
Объявление о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского не связано с обнародованием информации о договоренностях Вашингтона и Берлина по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:58
2021-07-21T22:58
2021-07-21T22:58
северный поток — 2
владимир зеленский
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Объявление о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского не связано с обнародованием информации о договоренностях Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2", заявили в госдепе."Приглашение (Зеленскому - ред.) было сделано в начале июня, мы работали с украинцами какое-то время, чтобы определить день, так что это объявление не связано с совместным заявлением (о "Северном потоке 2")", - сообщил высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
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северный поток — 2, владимир зеленский, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
Госдеп: приглашение Зеленского в Вашингтон не связано с договоренностями по "Северному потоку — 2"