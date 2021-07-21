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В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 21.07.2021
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон
Объявление о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского не связано с обнародованием информации о договоренностях Вашингтона и Берлина по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:58
2021-07-21T22:58
северный поток — 2
владимир зеленский
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Объявление о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского не связано с обнародованием информации о договоренностях Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2", заявили в госдепе."Приглашение (Зеленскому - ред.) было сделано в начале июня, мы работали с украинцами какое-то время, чтобы определить день, так что это объявление не связано с совместным заявлением (о "Северном потоке 2")", - сообщил высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
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северный поток — 2, владимир зеленский, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире
22:58 21.07.2021
 
В Госдепе прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон

Госдеп: приглашение Зеленского в Вашингтон не связано с договоренностями по "Северному потоку — 2"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Объявление о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского не связано с обнародованием информации о договоренностях Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2", заявили в госдепе.
"Приглашение (Зеленскому - ред.) было сделано в начале июня, мы работали с украинцами какое-то время, чтобы определить день, так что это объявление не связано с совместным заявлением (о "Северном потоке 2")", - сообщил высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00
Зеленский нашел способ купить Байдена
Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
 
Северный поток — 2Владимир ЗеленскийВашингтон (город)СШАБерлин (город)В мире
 
 
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