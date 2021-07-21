https://ria.ru/20210721/zelenskiy-1742292447.html

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины - РИА Новости, 21.07.2021

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков, говорится в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:17

2021-07-21T22:17

2021-07-21T22:46

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков, говорится в сообщении офиса президента во вторник.Парламент Украины 1 июля текущего года по инициативе президента принял данный закон. В нем в перечень коренных народов русские не включены. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 статьи 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины).

https://ria.ru/20210713/putin-1741164837.html

https://ria.ru/20210703/narody-1739769390.html

украина

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владимир зеленский, украина