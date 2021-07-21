https://ria.ru/20210721/zelenskiy-1742292152.html
В Госдепе назвали темы разговоров Зеленского и Байдена
В Госдепе назвали темы разговоров Зеленского и Байдена - РИА Новости, 21.07.2021
В Госдепе назвали темы разговоров Зеленского и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего предстоящего визита в Вашингтон сможет обсудить с американским лидером Джо Байденом вопросы безопасности... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:16
2021-07-21T22:16
2021-07-21T22:33
владимир зеленский
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего предстоящего визита в Вашингтон сможет обсудить с американским лидером Джо Байденом вопросы безопасности своей страны, а также ряд других актуальных тем, заявил в среду журналистам представитель госдепартамента высокого ранга."Находясь в Вашингтоне, президент Зеленский сможет обсудить вопросы в сфере безопасности и другие с президентом Байденом. Мы активно готовимся к этому визиту", - сказал американский дипломат в ходе телефонного брифинга.Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
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владимир зеленский, джо байден, в мире
22:16 21.07.2021 (обновлено: 22:33 21.07.2021)
В Госдепе назвали темы разговоров Зеленского и Байдена
Госдеп: Зеленский в Вашингтоне сможет обсудить с Байденом вопросы безопасности Украины