https://ria.ru/20210721/zdravookhranenie-1742151202.html

Мишустин выделил средства на поддержку здравоохранения в регионах

Мишустин выделил средства на поддержку здравоохранения в регионах - РИА Новости, 21.07.2021

Мишустин выделил средства на поддержку здравоохранения в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения и покрытие... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:19

2021-07-21T09:19

2021-07-21T09:19

коронавирус в россии

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здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения и покрытие расходов страховой медпомощи, сообщает пресс-служба кабмина."Российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что решение принято по поручению президента. Эта поддержка позволит регионам своевременно принимать пациентов с разными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить допресурсы на противодействии COVID-19.Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 миллиардов рублей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить необходимые соглашения с регионами и проконтролировать расходование средств.

https://ria.ru/20210707/zdravookhranenie-1740289355.html

https://ria.ru/20210701/moskva-1739491722.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество