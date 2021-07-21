https://ria.ru/20210721/zanoza-1742290413.html

"Заноза в боку НАТО". СМИ раскрыли сценарий "оккупации Калининграда"

"Заноза в боку НАТО". СМИ раскрыли сценарий "оккупации Калининграда" - РИА Новости, 21.07.2021

"Заноза в боку НАТО". СМИ раскрыли сценарий "оккупации Калининграда"

Ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО будут представлять "болезненную занозу в боку Альянса",... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:58

2021-07-21T21:58

2021-07-21T21:58

россия

антон алиханов

нато

польша

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в мире

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"Заноза в боку НАТО". Раскрыт сценарий оккупации Калининграда

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО будут представлять "болезненную занозу в боку Альянса", написал американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.В материале уточняется, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны.При таком сценарии, по мнению автора статьи, ракетные комплексы, установленные в самом западном регионе России, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву.Проблемой для сил НАТО станут и радары российской разведки, так как их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, которые могут выдать будущие действия противника, добавил Роблин.По его мнению, угроза, якобы исходящая из Калининградской области для военных Альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО будет вынуждено прибегнуть к "осаде и физической оккупации" региона.Публикации и исследования о захвате Калининграда регулярно появляются в иностранных СМИ. В ответ губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркивал, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, и призывал западных коллег прекратить "заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать".

https://ria.ru/20210520/plan-1733123382.html

https://ria.ru/20210517/ugroza-1732716828.html

https://ria.ru/20210318/udar-1601828247.html

россия

польша

калининградская область

литва

калининград

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россия, антон алиханов, нато, польша, калининградская область, литва, калининград, в мире