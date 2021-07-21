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Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море - РИА Новости, 21.07.2021
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу воздержаться от неосмотрительных высказываний. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:24
2021-07-21T10:24
2021-07-21T11:06
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дмитрий кулеба
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу воздержаться от неосмотрительных высказываний.Ранее он заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое внутреннее озеро, в связи с чем Украина готовит встречные меры.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется страной-агрессором.Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, верховная рада украины, москва, киев, в мире
10:24 21.07.2021 (обновлено: 11:06 21.07.2021)
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море
Представитель МИД Захарова призвала главу МИД Украины Кулебу не нести чушь после слов о Черном море