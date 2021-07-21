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Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море - РИА Новости, 21.07.2021
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу воздержаться от неосмотрительных высказываний. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:24
2021-07-21T11:06
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
верховная рада украины
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу воздержаться от неосмотрительных высказываний.Ранее он заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое внутреннее озеро, в связи с чем Украина готовит встречные меры.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется страной-агрессором.Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, верховная рада украины, москва, киев, в мире
10:24 21.07.2021 (обновлено: 11:06 21.07.2021)
 
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море

Представитель МИД Захарова призвала главу МИД Украины Кулебу не нести чушь после слов о Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу воздержаться от неосмотрительных высказываний.
Ранее он заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое внутреннее озеро, в связи с чем Украина готовит встречные меры.
"Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", — написала Захарова в Telegram.
Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется страной-агрессором.
Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
 
РоссияДмитрий КулебаМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныМоскваКиевВ мире
 
 
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