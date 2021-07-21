https://ria.ru/20210721/zaderzhanie-1742185200.html

В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края

В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края

Замначальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко также проходит по делу о взятках, он был задержан в Москве, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:34

2021-07-21T12:34

2021-07-21T13:54

задержание главы угибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

угибдд

госдума рф

москва

ессентуки

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742185146_0:73:2048:1225_1920x0_80_0_0_73ee5c077b42486b499044550e63cf26.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Замначальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко также проходит по делу о взятках, он был задержан в Москве, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Накануне СК сообщил о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и его шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Как ожидается, сегодня суд в Ессентуках определит им меру пресечения."Заместитель начальника ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела "ОПС Сафонова". Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.Хинштейн ранее опубликовал в Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.

https://ria.ru/20210721/dvorets-1742121354.html

москва

ессентуки

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, госдума рф, москва, ессентуки, ставропольский край, происшествия