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В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края
В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края - РИА Новости, 21.07.2021
В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края
Замначальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко также проходит по делу о взятках, он был задержан в Москве, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:34
2021-07-21T12:34
2021-07-21T13:54
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
угибдд
госдума рф
москва
ессентуки
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происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Замначальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко также проходит по делу о взятках, он был задержан в Москве, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Накануне СК сообщил о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и его шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Как ожидается, сегодня суд в Ессентуках определит им меру пресечения."Заместитель начальника ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела "ОПС Сафонова". Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.Хинштейн ранее опубликовал в Telegram-канале фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
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задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, госдума рф, москва, ессентуки, ставропольский край, происшествия
12:34 21.07.2021 (обновлено: 13:54 21.07.2021)
В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края
В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края Ткаченко по делу о взятках