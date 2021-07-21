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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210721/yugra-1742241682.html
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.07.2021
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры
Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:56
2021-07-21T16:56
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
технологии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации района."В данном приложении размещена информация, куда может обратиться трудовой мигрант для получения квалифицированной помощи, разъяснения российского законодательства по данному направлению, справочная информация по подготовке, сбору, подаче документов в органы по вопросу миграции, для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство и патент", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью приложения иностранцам оказывается содействие по оформлению документов по регистрации на территории района и получению патента на работу, сопровождение административных процедур, предоставляются консультации.Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, приложение уже успешно работает, в него регулярно внедряются новые идеи. Так, по его словам, вскоре в приложении планируется публикация вакансий."Это востребовано, первые скачивания уже пошли, мигранты активно пользуются. Есть рубрики для оформления документов, проверки запрета на въезд. Мы регулярно присылаем вакансии, которые получаем из центра занятости", - подчеркнул он.По словам разработчиков, мобильное приложение создано на средства гранта администрации Сургутского района, сейчас оно размещено на платформе Play Market, решается вопрос и о публикации его в App Store.
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html
https://ria.ru/20210712/yugra-1738918045.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, технологии, общество
16:56 21.07.2021
 
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры

В Югре запустили приложение для мигрантов, с помощью которого они могут получать документы

© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкВиды города Сургут
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации района.
"В данном приложении размещена информация, куда может обратиться трудовой мигрант для получения квалифицированной помощи, разъяснения российского законодательства по данному направлению, справочная информация по подготовке, сбору, подаче документов в органы по вопросу миграции, для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство и патент", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с помощью приложения иностранцам оказывается содействие по оформлению документов по регистрации на территории района и получению патента на работу, сопровождение административных процедур, предоставляются консультации.
Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, приложение уже успешно работает, в него регулярно внедряются новые идеи. Так, по его словам, вскоре в приложении планируется публикация вакансий.
"Это востребовано, первые скачивания уже пошли, мигранты активно пользуются. Есть рубрики для оформления документов, проверки запрета на въезд. Мы регулярно присылаем вакансии, которые получаем из центра занятости", - подчеркнул он.
По словам разработчиков, мобильное приложение создано на средства гранта администрации Сургутского района, сейчас оно размещено на платформе Play Market, решается вопрос и о публикации его в App Store.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округСургутский районТехнологииОбщество
 
 
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