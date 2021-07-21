https://ria.ru/20210721/yugra-1742241682.html
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.07.2021
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры
Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:56
2021-07-21T16:56
2021-07-21T16:56
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/24108/04/241080458_0:127:2048:1279_1920x0_80_0_0_b23989195c14acb73c4ab0aab4a42ecc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации района."В данном приложении размещена информация, куда может обратиться трудовой мигрант для получения квалифицированной помощи, разъяснения российского законодательства по данному направлению, справочная информация по подготовке, сбору, подаче документов в органы по вопросу миграции, для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство и патент", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью приложения иностранцам оказывается содействие по оформлению документов по регистрации на территории района и получению патента на работу, сопровождение административных процедур, предоставляются консультации.Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, приложение уже успешно работает, в него регулярно внедряются новые идеи. Так, по его словам, вскоре в приложении планируется публикация вакансий."Это востребовано, первые скачивания уже пошли, мигранты активно пользуются. Есть рубрики для оформления документов, проверки запрета на въезд. Мы регулярно присылаем вакансии, которые получаем из центра занятости", - подчеркнул он.По словам разработчиков, мобильное приложение создано на средства гранта администрации Сургутского района, сейчас оно размещено на платформе Play Market, решается вопрос и о публикации его в App Store.
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html
https://ria.ru/20210712/yugra-1738918045.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/24108/04/241080458_88:0:1961:1405_1920x0_80_0_0_2488868e819f56e5090691f768bf6123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, технологии, общество
Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры
В Югре запустили приложение для мигрантов, с помощью которого они могут получать документы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости.
Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ
справки и документы, разработали и запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации района.
"В данном приложении размещена информация, куда может обратиться трудовой мигрант для получения квалифицированной помощи, разъяснения российского законодательства по данному направлению, справочная информация по подготовке, сбору, подаче документов в органы по вопросу миграции, для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство и патент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью приложения иностранцам оказывается содействие по оформлению документов по регистрации на территории района и получению патента на работу, сопровождение административных процедур, предоставляются консультации.
Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, приложение уже успешно работает, в него регулярно внедряются новые идеи. Так, по его словам, вскоре в приложении планируется публикация вакансий.
"Это востребовано, первые скачивания уже пошли, мигранты активно пользуются. Есть рубрики для оформления документов, проверки запрета на въезд. Мы регулярно присылаем вакансии, которые получаем из центра занятости", - подчеркнул он.
По словам разработчиков, мобильное приложение создано на средства гранта администрации Сургутского района, сейчас оно размещено на платформе Play Market, решается вопрос и о публикации его в App Store.