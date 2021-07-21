https://ria.ru/20210721/yugra-1742241682.html

Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры

Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.07.2021

Мобильное приложение для мигрантов запустили в Сургутском районе Югры

Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:56

2021-07-21T16:56

2021-07-21T16:56

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

технологии

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого они смогут получить необходимые для проживания в РФ справки и документы, разработали и запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), сообщает пресс-служба администрации района."В данном приложении размещена информация, куда может обратиться трудовой мигрант для получения квалифицированной помощи, разъяснения российского законодательства по данному направлению, справочная информация по подготовке, сбору, подаче документов в органы по вопросу миграции, для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство и патент", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью приложения иностранцам оказывается содействие по оформлению документов по регистрации на территории района и получению патента на работу, сопровождение административных процедур, предоставляются консультации.Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, приложение уже успешно работает, в него регулярно внедряются новые идеи. Так, по его словам, вскоре в приложении планируется публикация вакансий."Это востребовано, первые скачивания уже пошли, мигранты активно пользуются. Есть рубрики для оформления документов, проверки запрета на въезд. Мы регулярно присылаем вакансии, которые получаем из центра занятости", - подчеркнул он.По словам разработчиков, мобильное приложение создано на средства гранта администрации Сургутского района, сейчас оно размещено на платформе Play Market, решается вопрос и о публикации его в App Store.

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html

https://ria.ru/20210712/yugra-1738918045.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, технологии, общество