Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
Пресс-секретарю Навального Ярмыш продлили домашний арест на полгода
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Срок домашнего ареста в отношении Ярмыш продлен на шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.
Сегодня прошли предварительные заседания по уголовным делам в отношении главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой, бывшего координатора столичного штаба Навального** Олега Степанова и муниципального депутата по Басманном району Москвы Людмилы Штейн.
Помимо обозначенных выше фигурантов аналогичные обвинения предъявлены брату Алексея Навального Олегу, соратнице Любови Соболь и участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
**Экстремистская организация, запрещенная в России.