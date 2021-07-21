Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/yarmysh-1742272589.html
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест - РИА Новости, 21.07.2021
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:04
2021-07-21T19:04
кира ярмыш
альянс врачей
россия
любовь соболь
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595561200_0:77:1094:693_1920x0_80_0_0_7901a9cc960e25213edc53845412ebd1.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Срок домашнего ареста в отношении Ярмыш продлен на шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.Сегодня прошли предварительные заседания по уголовным делам в отношении главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой, бывшего координатора столичного штаба Навального** Олега Степанова и муниципального депутата по Басманном району Москвы Людмилы Штейн.Помимо обозначенных выше фигурантов аналогичные обвинения предъявлены брату Алексея Навального Олегу, соратнице Любови Соболь и участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.**Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210715/shtraf-1741390279.html
https://ria.ru/20210709/navalnyy-1740633125.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595561200_147:0:1076:697_1920x0_80_0_0_81b45c06b7359dba20982285a33f5054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кира ярмыш, альянс врачей, россия, любовь соболь, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия
19:04 21.07.2021
 
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест

Пресс-секретарю Навального Ярмыш продлили домашний арест на полгода

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Срок домашнего ареста в отношении Ярмыш продлен на шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.
Сегодня прошли предварительные заседания по уголовным делам в отношении главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой, бывшего координатора столичного штаба Навального** Олега Степанова и муниципального депутата по Басманном району Москвы Людмилы Штейн.
Помимо обозначенных выше фигурантов аналогичные обвинения предъявлены брату Алексея Навального Олегу, соратнице Любови Соболь и участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 15:01
Мосгорсуд признал законным штраф Соболь в 300 тысяч рублей
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
**Экстремистская организация, запрещенная в России.
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 16:09
Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
 
Кира ЯрмышАльянс врачейРоссияЛюбовь СобольPussy RiotМария АлехинаМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
Лента новостейМолния