https://ria.ru/20210721/yarmysh-1742272589.html

Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест

Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест - РИА Новости, 21.07.2021

Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест

Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:04

2021-07-21T19:04

2021-07-21T19:04

кира ярмыш

альянс врачей

россия

любовь соболь

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Срок домашнего ареста в отношении Ярмыш продлен на шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.Сегодня прошли предварительные заседания по уголовным делам в отношении главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой, бывшего координатора столичного штаба Навального** Олега Степанова и муниципального депутата по Басманном району Москвы Людмилы Штейн.Помимо обозначенных выше фигурантов аналогичные обвинения предъявлены брату Алексея Навального Олегу, соратнице Любови Соболь и участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.**Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210715/shtraf-1741390279.html

https://ria.ru/20210709/navalnyy-1740633125.html

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кира ярмыш, альянс врачей, россия, любовь соболь, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия