19:20 21.07.2021 (обновлено: 19:58 21.07.2021)
Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов
Хакеры потребовали выкуп в размере 50 миллионов долларов от Saudi Aramco из-за утечки данных
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду признала, что хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов после утечки данных компании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщили в компании, "слитые" данные находились в распоряжении у внешних подрядчиков. В Saudi Aramco заявляют, что системы самой компании не были затронуты и остаются защищенными в киберпространстве.
"(Saudi Aramco – ред.) недавно стало известно о непрямой публикации ограниченного количества данных компании, которые были у внешних подрядчиков … Мы подтверждаем, что утечка данных произошла не из-за взлома наших систем, никак не повлияла на наши операции, а компания продолжает придерживаться устойчивой позиции в вопросе кибербезопасности", - рассказали агентству в нефтегазовой компании, не приведя конкретной информации о подрядчиках.
По информации агентства, в даркнете появилось около терабайта данных Saudi Aramco, злоумышленники якобы предлагают удалить информацию за 50 миллионов долларов в криптовалюте.
Кто стоит за атакой, пока неизвестно.