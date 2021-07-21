https://ria.ru/20210721/vykup-1742275363.html

Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов

Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов - РИА Новости, 21.07.2021

Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду признала, что хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов после утечки данных компании, РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:20

2021-07-21T19:20

2021-07-21T19:58

саудовская аравия

saudi aramco

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду признала, что хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов после утечки данных компании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как сообщили в компании, "слитые" данные находились в распоряжении у внешних подрядчиков. В Saudi Aramco заявляют, что системы самой компании не были затронуты и остаются защищенными в киберпространстве.По информации агентства, в даркнете появилось около терабайта данных Saudi Aramco, злоумышленники якобы предлагают удалить информацию за 50 миллионов долларов в криптовалюте.Кто стоит за атакой, пока неизвестно.

https://ria.ru/20210513/vykup-1732214190.html

саудовская аравия

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2021

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саудовская аравия, saudi aramco, в мире