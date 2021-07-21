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Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов
Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов - РИА Новости, 21.07.2021
Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду признала, что хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов после утечки данных компании, РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:20
2021-07-21T19:58
саудовская аравия
saudi aramco
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду признала, что хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов после утечки данных компании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как сообщили в компании, "слитые" данные находились в распоряжении у внешних подрядчиков. В Saudi Aramco заявляют, что системы самой компании не были затронуты и остаются защищенными в киберпространстве.По информации агентства, в даркнете появилось около терабайта данных Saudi Aramco, злоумышленники якобы предлагают удалить информацию за 50 миллионов долларов в криптовалюте.Кто стоит за атакой, пока неизвестно.
https://ria.ru/20210513/vykup-1732214190.html
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саудовская аравия, saudi aramco, в мире
19:20 21.07.2021 (обновлено: 19:58 21.07.2021)
 
Хакеры потребовали от Saudi Aramco выкуп в 50 миллионов долларов

Хакеры потребовали выкуп в размере 50 миллионов долларов от Saudi Aramco из-за утечки данных

© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду признала, что хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов после утечки данных компании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщили в компании, "слитые" данные находились в распоряжении у внешних подрядчиков. В Saudi Aramco заявляют, что системы самой компании не были затронуты и остаются защищенными в киберпространстве.
"(Saudi Aramco – ред.) недавно стало известно о непрямой публикации ограниченного количества данных компании, которые были у внешних подрядчиков … Мы подтверждаем, что утечка данных произошла не из-за взлома наших систем, никак не повлияла на наши операции, а компания продолжает придерживаться устойчивой позиции в вопросе кибербезопасности", - рассказали агентству в нефтегазовой компании, не приведя конкретной информации о подрядчиках.
По информации агентства, в даркнете появилось около терабайта данных Saudi Aramco, злоумышленники якобы предлагают удалить информацию за 50 миллионов долларов в криптовалюте.
Кто стоит за атакой, пока неизвестно.
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