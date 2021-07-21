https://ria.ru/20210721/vstrecha-1742247700.html

В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского

В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского - РИА Новости, 21.07.2021

В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится очень скоро, точной даты пока нет, заявил в среду советник Госдепартамента США Дерек Шолле. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:21

2021-07-21T17:21

2021-07-21T17:27

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится очень скоро, точной даты пока нет, заявил в среду советник Госдепартамента США Дерек Шолле.Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа."Прямо сейчас я не могу назвать вам дату, но визит состоится очень скоро, я надеюсь", - заявил Шолле в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду. Он также уточнил, что для этой встречи нет никаких предусловий или "домашнего задания".По его словам, двум президентам очень важно встретиться и провести "очень глубокие дискуссии"."Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча – это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими, чтобы через четыре года, через восемь лет мы могли оглянуться и сказать: сейчас украино-американские отношения в наилучшем состоянии, чем когда-либо", - сказал он.

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

сша

украина

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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире