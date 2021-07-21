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В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского
В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского - РИА Новости, 21.07.2021
В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится очень скоро, точной даты пока нет, заявил в среду советник Госдепартамента США Дерек Шолле. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:21
2021-07-21T17:27
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится очень скоро, точной даты пока нет, заявил в среду советник Госдепартамента США Дерек Шолле.Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа."Прямо сейчас я не могу назвать вам дату, но визит состоится очень скоро, я надеюсь", - заявил Шолле в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду. Он также уточнил, что для этой встречи нет никаких предусловий или "домашнего задания".По его словам, двум президентам очень важно встретиться и провести "очень глубокие дискуссии"."Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча – это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими, чтобы через четыре года, через восемь лет мы могли оглянуться и сказать: сейчас украино-американские отношения в наилучшем состоянии, чем когда-либо", - сказал он.
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире
17:21 21.07.2021 (обновлено: 17:27 21.07.2021)
 
В Госдепе рассказали о подготовке визита Зеленского

Советник Госдепа Шолле: США сформируют амбициозную повестку для встречи Байдена и Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится очень скоро, точной даты пока нет, заявил в среду советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
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"Прямо сейчас я не могу назвать вам дату, но визит состоится очень скоро, я надеюсь", - заявил Шолле в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду. Он также уточнил, что для этой встречи нет никаких предусловий или "домашнего задания".
По его словам, двум президентам очень важно встретиться и провести "очень глубокие дискуссии".
"Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча – это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими, чтобы через четыре года, через восемь лет мы могли оглянуться и сказать: сейчас украино-американские отношения в наилучшем состоянии, чем когда-либо", - сказал он.
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