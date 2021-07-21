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Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию
Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию - РИА Новости, 21.07.2021
Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию
Вашингтон продолжит привлекать действующие власти Белоруссии к ответственности, в том числе через санкции, заявили в Белом доме после встречи помощника... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T01:37
2021-07-21T02:10
вашингтон
ryanair
обсе
минск
белоруссия
джейк салливан
светлана тихановская
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Вашингтон продолжит привлекать действующие власти Белоруссии к ответственности, в том числе через санкции, заявили в Белом доме после встречи помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана со Светланой Тихановской.В Белом доме сообщили, что Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы власти Белоруссии позволили провести "заслуживающее доверия международное расследование" событий 23 мая, когда в Минске посадили самолет авиакомпании Ryanair; освободили политических заключенных и вступили в диалог с оппозицией, направленный на проведение свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.Также отмечается, что Салливан на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают народ республики.
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вашингтон, ryanair, обсе, минск, белоруссия, джейк салливан, светлана тихановская, сша, в мире
01:37 21.07.2021 (обновлено: 02:10 21.07.2021)
 
Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию

Советник Байдена по нацбезопасности Салливан пообещал продолжение введения санкций против Минска

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Вашингтон продолжит привлекать действующие власти Белоруссии к ответственности, в том числе через санкции, заявили в Белом доме после встречи помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана со Светланой Тихановской.

"США вместе с союзниками и партнерами продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, включая введение санкций", — говорится в сообщении администрации американского президента.

В Белом доме сообщили, что Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы власти Белоруссии позволили провести "заслуживающее доверия международное расследование" событий 23 мая, когда в Минске посадили самолет авиакомпании Ryanair; освободили политических заключенных и вступили в диалог с оппозицией, направленный на проведение свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.
Также отмечается, что Салливан на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают народ республики.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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ВашингтонRyanairОБСЕМинскБелоруссияДжейк СалливанСветлана ТихановскаяСШАВ мире
 
 
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