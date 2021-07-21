https://ria.ru/20210721/vstrecha-1742122070.html

Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию

Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию - РИА Новости, 21.07.2021

Вашингтон пообещал продолжать санкционное давление на Белоруссию

Вашингтон продолжит привлекать действующие власти Белоруссии к ответственности, в том числе через санкции, заявили в Белом доме после встречи помощника... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T01:37

2021-07-21T01:37

2021-07-21T02:10

вашингтон

ryanair

обсе

минск

белоруссия

джейк салливан

светлана тихановская

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Вашингтон продолжит привлекать действующие власти Белоруссии к ответственности, в том числе через санкции, заявили в Белом доме после встречи помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана со Светланой Тихановской.В Белом доме сообщили, что Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы власти Белоруссии позволили провести "заслуживающее доверия международное расследование" событий 23 мая, когда в Минске посадили самолет авиакомпании Ryanair; освободили политических заключенных и вступили в диалог с оппозицией, направленный на проведение свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.Также отмечается, что Салливан на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают народ республики.

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

вашингтон

минск

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, ryanair, обсе, минск, белоруссия, джейк салливан, светлана тихановская, сша, в мире