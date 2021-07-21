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Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента - РИА Новости, 21.07.2021
Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести проверку качества медпомощи подростку из Бурятии, который скончался дома после того, как врачи... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:57
2021-07-21T15:57
республика бурятия
михаил мурашко
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести проверку качества медпомощи подростку из Бурятии, который скончался дома после того, как врачи больницы не стали госпитализировать его с перитонитом, сообщается на сайте Росздравнадзора.В понедельник управление СК по Бурятии сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по факту смерти от острого перитонита 17-летнего юноши, которому после осмотра в больнице отказали в госпитализации."По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Бурятия проведёт проверку качества и своевременности диагностики и медицинской помощи 17-летнему подростку, который скончался дома после того, как врачи Детской республиканской клинической больницы отпустили его с острой болью, не став госпитализировать", - говорится в сообщении.
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республика бурятия, михаил мурашко, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия
15:57 21.07.2021
 
Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента

Мурашко поручил проверить работу медиков из Бурятии после гибели пациента с перитонитом

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести проверку качества медпомощи подростку из Бурятии, который скончался дома после того, как врачи больницы не стали госпитализировать его с перитонитом, сообщается на сайте Росздравнадзора.
В понедельник управление СК по Бурятии сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по факту смерти от острого перитонита 17-летнего юноши, которому после осмотра в больнице отказали в госпитализации.
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"По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Бурятия проведёт проверку качества и своевременности диагностики и медицинской помощи 17-летнему подростку, который скончался дома после того, как врачи Детской республиканской клинической больницы отпустили его с острой болью, не став госпитализировать", - говорится в сообщении.
 
Республика БурятияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Происшествия
 
 
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