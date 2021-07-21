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Украина перебросила войска к российской границе
Украина перебросила войска к российской границе - РИА Новости, 21.07.2021
Украина перебросила войска к российской границе
ВСУ провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом, сообщило Минобороны Украины в Facebook. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:11
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россия
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны украины
республика крым
украина
безопасность
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом, сообщило Минобороны Украины в Facebook."В рамках тактической подготовки подразделений ПВО &lt;…&gt; прошла тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиаудара условного противника", — говорится в релизе.Подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей, а затем произвело условные пуски, уточняется в сообщении.Украинские военные нередко проводят учения на границе с Крымом. Так, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходили совместные с НАТО маневры Sea Breeze — 2021, в которых принимали участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и более 30 кораблей.Со стороны Украины постоянно звучат угрозы вернуть Крым. Накануне Петр Порошенко, обращаясь к украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год возвратить полуостров под контроль Киева.Москва неоднократно заявляла, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
республика крым
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россия, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны украины, республика крым, украина, безопасность
12:11 21.07.2021 (обновлено: 13:59 21.07.2021)
 
Украина перебросила войска к российской границе

Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом, сообщило Минобороны Украины в Facebook.
"В рамках тактической подготовки подразделений ПВО <…> прошла тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиаудара условного противника", — говорится в релизе.
Подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей, а затем произвело условные пуски, уточняется в сообщении.
Украинские военные нередко проводят учения на границе с Крымом. Так, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходили совместные с НАТО маневры Sea Breeze — 2021, в которых принимали участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и более 30 кораблей.
Со стороны Украины постоянно звучат угрозы вернуть Крым. Накануне Петр Порошенко, обращаясь к украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год возвратить полуостров под контроль Киева.
Москва неоднократно заявляла, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияБук (зенитный ракетный комплекс)Министерство обороны УкраиныРеспублика КрымУкраинаБезопасность
 
 
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