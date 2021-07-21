https://ria.ru/20210721/voyska-1742180395.html

Украина перебросила войска к российской границе

Украина перебросила войска к российской границе - РИА Новости, 21.07.2021

Украина перебросила войска к российской границе

ВСУ провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом, сообщило Минобороны Украины в Facebook. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:11

2021-07-21T12:11

2021-07-21T13:59

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

министерство обороны украины

республика крым

украина

безопасность

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом, сообщило Минобороны Украины в Facebook."В рамках тактической подготовки подразделений ПВО <…> прошла тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиаудара условного противника", — говорится в релизе.Подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей, а затем произвело условные пуски, уточняется в сообщении.Украинские военные нередко проводят учения на границе с Крымом. Так, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходили совместные с НАТО маневры Sea Breeze — 2021, в которых принимали участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и более 30 кораблей.Со стороны Украины постоянно звучат угрозы вернуть Крым. Накануне Петр Порошенко, обращаясь к украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год возвратить полуостров под контроль Киева.Москва неоднократно заявляла, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742078185.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны украины, республика крым, украина, безопасность