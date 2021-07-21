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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210721/volontery-1742221061.html
Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой - РИА Новости, 21.07.2021
Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
Волонтеры тульского отряда "Лиза Алерт" шесть дней искали заблудившуюся в лесу без еды и воды 84-летнюю жительницу региона, и нашли живой. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:12
2021-07-21T15:20
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Волонтеры тульского отряда "Лиза Алерт" шесть дней искали заблудившуюся в лесу без еды и воды 84-летнюю жительницу региона, и нашли живой. Историю, записанную со слов информационного координатора и старшего волонтера на месте Артема Слонова, поисковики рассказали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и назвали произошедшее "маленьким чудом". Отмечается, что Лидия Ивановна, 84-х лет, ушла из дома 12 июля 2021 года в неизвестном направлении. По данным волонтеров, родственники обратились к ним лишь спустя сутки."Лишь спустя сутки с момента пропажи к нам обратились родственники. Были надежды найти бабушку быстро, казалось, что она совсем рядом, недалеко от нас, но увы, первый день результатов не принес и наши поисковики вернулись домой утром 14 июля. Следующие выезды так же не принесли результата", - говорится в сообщении. При всем этом, все эти дни стояла сильная жара, до 30 градусов в тени, шансов на положительный исход становилось все меньше и меньше, отмечают волонтеры. Семнадцатого июля, на шестые сутки поиска от одной из групп приходит сообщение – "нашли, жива". "Восемьдесят четыре года, 6 суток на жаре, без еды, воды - в сложных условиях. Бабушка один на один со своей жизнью нас дождалась. Поисковики нашли бабушку в очень плохом состоянии, практически без сознания, вокруг ветки, грязь, бурелом. Девочки из всех сил разговаривают с ней, не дают заснуть, состояние крайне критичное. Скорая и силы МЧС в пути, а в это время мы расчищали подходы к эвакуации", - говорится в сообщении. В настоящий момент Лидия Ивановна госпитализирована.
https://ria.ru/20210624/pensioner-1738444291.html
https://ria.ru/20210702/podrostok-1739527611.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, общество
15:12 21.07.2021 (обновлено: 15:20 21.07.2021)
 
Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли живой 84-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Волонтеры тульского отряда "Лиза Алерт" шесть дней искали заблудившуюся в лесу без еды и воды 84-летнюю жительницу региона, и нашли живой.
Историю, записанную со слов информационного координатора и старшего волонтера на месте Артема Слонова, поисковики рассказали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и назвали произошедшее "маленьким чудом".
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Отмечается, что Лидия Ивановна, 84-х лет, ушла из дома 12 июля 2021 года в неизвестном направлении. По данным волонтеров, родственники обратились к ним лишь спустя сутки.
"Лишь спустя сутки с момента пропажи к нам обратились родственники. Были надежды найти бабушку быстро, казалось, что она совсем рядом, недалеко от нас, но увы, первый день результатов не принес и наши поисковики вернулись домой утром 14 июля. Следующие выезды так же не принесли результата", - говорится в сообщении.
При всем этом, все эти дни стояла сильная жара, до 30 градусов в тени, шансов на положительный исход становилось все меньше и меньше, отмечают волонтеры.
Семнадцатого июля, на шестые сутки поиска от одной из групп приходит сообщение – "нашли, жива".
"Восемьдесят четыре года, 6 суток на жаре, без еды, воды - в сложных условиях. Бабушка один на один со своей жизнью нас дождалась. Поисковики нашли бабушку в очень плохом состоянии, практически без сознания, вокруг ветки, грязь, бурелом. Девочки из всех сил разговаривают с ней, не дают заснуть, состояние крайне критичное. Скорая и силы МЧС в пути, а в это время мы расчищали подходы к эвакуации", - говорится в сообщении.
В настоящий момент Лидия Ивановна госпитализирована.
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тульская областьОбщество
 
 
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