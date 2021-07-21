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Эксперт оценил военные планы Британии
Эксперт оценил военные планы Британии - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперт оценил военные планы Британии
Британия пытается "взвалить" на себя все больше военных миссий, но нет уверенности, что они будут Лондону по силам, заявил в среду РИА Новости старший научный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:56
2021-07-21T13:56
россия
вмс великобритании
андрей баклицкий
черное море
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британия пытается "взвалить" на себя все больше военных миссий, но нет уверенности, что они будут Лондону по силам, заявил в среду РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.Ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил, что королевские ВВС могут вернуться к приемам времен "холодной войны" для противостояния РФ, в частности, снова отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы, что мотивировано появлением у России новых систем ПРО и ПВО и готовностью российской стороны применять силу. Согласно Вигстону, если российский арсенал крылатых ракет будет перемещен в Калининград, британская инфраструктура окажется в пределах их досягаемости.Москва ранее заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.По мнению Баклицкого, Лондон в своих действиях взял "тренд на 1985 год (один из худших периодов отношений двух стран - ред.)"."При этом довольно очевидно, что несмотря на то, что наши отношения ухудшаются, они напряженные, но уж точно сценарий войны между Великобританией и Россией и войны, в которой Россия будет атаковать какими-то средствами Великобританию, явно не просматривается. Даже с учетом инцидентов с Defender и возможностей каких-то локальных столкновений, это сложно себе представить", - сказал Баклицкий.Эксперт отметил, что, хотя военные по роду своей деятельности "должны готовиться ко всем вариантам, но такое активное обсуждение в публичной плоскости, как и заявления о рассредоточении военных самолетов по гражданским аэродромам, выглядят странно и вне контекста"."Наверное, действительно, после Brexit Великобритания ищет какое-то новое место и роль в мире, и британские вооруженные силы ищут новое место и роль в мире, но это уже начинает выглядеть совсем странно", - пояснил Баклицкий.Комментируя намерения королевских военно-воздушных сил вернуться к приемам "холодной войны", он напомнил, что такие приемы - это, что все хорошо знают, отработанные сценарии, - "то есть не нужно придумывать ничего нового и в любой непонятной ситуации вы возвращаетесь к приемам "холодной войны"."Зачем это нужно, какие конкретно вопросы это решает? Есть ощущение, что Великобритания действительно взваливает на себя все больше и больше миссий - и свобода навигации в Черном море, и свобода навигации в Южно-Китайском море, и ядерное сдерживание России, - но нет уверенности, что Британии это все по силам, даже несмотря на то, что она теперь независима от Европейского Союза", - заключил Баклицкий.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. В середине июля аналогичная ситуация произошла после захода кораблей седьмого флота ВМС США в Южно-Китайское море, которые провоцируют Китай на ответные действия аналогично инциденту с эсминцем ВМС Великобритании Defender в Черном море.В марте правительство Великобритании опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее чем 180.
https://ria.ru/20210720/britantsy-1741975092.html
https://ria.ru/20210714/sovbez-1741251646.html
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россия, вмс великобритании, андрей баклицкий, черное море, москва
13:56 21.07.2021
 
Эксперт оценил военные планы Британии

Эксперт не уверен, что Лондону по силам военные планы, которые он на себя взвалил

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британия пытается "взвалить" на себя все больше военных миссий, но нет уверенности, что они будут Лондону по силам, заявил в среду РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.
Ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил, что королевские ВВС могут вернуться к приемам времен "холодной войны" для противостояния РФ, в частности, снова отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы, что мотивировано появлением у России новых систем ПРО и ПВО и готовностью российской стороны применять силу. Согласно Вигстону, если российский арсенал крылатых ракет будет перемещен в Калининград, британская инфраструктура окажется в пределах их досягаемости.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России
Москва ранее заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
По мнению Баклицкого, Лондон в своих действиях взял "тренд на 1985 год (один из худших периодов отношений двух стран - ред.)".
"При этом довольно очевидно, что несмотря на то, что наши отношения ухудшаются, они напряженные, но уж точно сценарий войны между Великобританией и Россией и войны, в которой Россия будет атаковать какими-то средствами Великобританию, явно не просматривается. Даже с учетом инцидентов с Defender и возможностей каких-то локальных столкновений, это сложно себе представить", - сказал Баклицкий.
Эксперт отметил, что, хотя военные по роду своей деятельности "должны готовиться ко всем вариантам, но такое активное обсуждение в публичной плоскости, как и заявления о рассредоточении военных самолетов по гражданским аэродромам, выглядят странно и вне контекста".
"Наверное, действительно, после Brexit Великобритания ищет какое-то новое место и роль в мире, и британские вооруженные силы ищут новое место и роль в мире, но это уже начинает выглядеть совсем странно", - пояснил Баклицкий.
Комментируя намерения королевских военно-воздушных сил вернуться к приемам "холодной войны", он напомнил, что такие приемы - это, что все хорошо знают, отработанные сценарии, - "то есть не нужно придумывать ничего нового и в любой непонятной ситуации вы возвращаетесь к приемам "холодной войны".
"Зачем это нужно, какие конкретно вопросы это решает? Есть ощущение, что Великобритания действительно взваливает на себя все больше и больше миссий - и свобода навигации в Черном море, и свобода навигации в Южно-Китайском море, и ядерное сдерживание России, - но нет уверенности, что Британии это все по силам, даже несмотря на то, что она теперь независима от Европейского Союза", - заключил Баклицкий.
В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. В середине июля аналогичная ситуация произошла после захода кораблей седьмого флота ВМС США в Южно-Китайское море, которые провоцируют Китай на ответные действия аналогично инциденту с эсминцем ВМС Великобритании Defender в Черном море.
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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В марте правительство Великобритании опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее чем 180.
 
РоссияВМС ВеликобританииАндрей БаклицкийЧерное мореМосква
 
 
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