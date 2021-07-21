https://ria.ru/20210721/voennye-1742201196.html

Эксперт оценил военные планы Британии

Эксперт оценил военные планы Британии - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперт оценил военные планы Британии

Британия пытается "взвалить" на себя все больше военных миссий, но нет уверенности, что они будут Лондону по силам, заявил в среду РИА Новости старший научный... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:56

2021-07-21T13:56

2021-07-21T13:56

россия

вмс великобритании

андрей баклицкий

черное море

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британия пытается "взвалить" на себя все больше военных миссий, но нет уверенности, что они будут Лондону по силам, заявил в среду РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.Ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил, что королевские ВВС могут вернуться к приемам времен "холодной войны" для противостояния РФ, в частности, снова отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы, что мотивировано появлением у России новых систем ПРО и ПВО и готовностью российской стороны применять силу. Согласно Вигстону, если российский арсенал крылатых ракет будет перемещен в Калининград, британская инфраструктура окажется в пределах их досягаемости.Москва ранее заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.По мнению Баклицкого, Лондон в своих действиях взял "тренд на 1985 год (один из худших периодов отношений двух стран - ред.)"."При этом довольно очевидно, что несмотря на то, что наши отношения ухудшаются, они напряженные, но уж точно сценарий войны между Великобританией и Россией и войны, в которой Россия будет атаковать какими-то средствами Великобританию, явно не просматривается. Даже с учетом инцидентов с Defender и возможностей каких-то локальных столкновений, это сложно себе представить", - сказал Баклицкий.Эксперт отметил, что, хотя военные по роду своей деятельности "должны готовиться ко всем вариантам, но такое активное обсуждение в публичной плоскости, как и заявления о рассредоточении военных самолетов по гражданским аэродромам, выглядят странно и вне контекста"."Наверное, действительно, после Brexit Великобритания ищет какое-то новое место и роль в мире, и британские вооруженные силы ищут новое место и роль в мире, но это уже начинает выглядеть совсем странно", - пояснил Баклицкий.Комментируя намерения королевских военно-воздушных сил вернуться к приемам "холодной войны", он напомнил, что такие приемы - это, что все хорошо знают, отработанные сценарии, - "то есть не нужно придумывать ничего нового и в любой непонятной ситуации вы возвращаетесь к приемам "холодной войны"."Зачем это нужно, какие конкретно вопросы это решает? Есть ощущение, что Великобритания действительно взваливает на себя все больше и больше миссий - и свобода навигации в Черном море, и свобода навигации в Южно-Китайском море, и ядерное сдерживание России, - но нет уверенности, что Британии это все по силам, даже несмотря на то, что она теперь независима от Европейского Союза", - заключил Баклицкий.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. В середине июля аналогичная ситуация произошла после захода кораблей седьмого флота ВМС США в Южно-Китайское море, которые провоцируют Китай на ответные действия аналогично инциденту с эсминцем ВМС Великобритании Defender в Черном море.В марте правительство Великобритании опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее чем 180.

https://ria.ru/20210720/britantsy-1741975092.html

https://ria.ru/20210714/sovbez-1741251646.html

россия

черное море

москва

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россия, вмс великобритании, андрей баклицкий, черное море, москва