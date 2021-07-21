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В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС - РИА Новости, 21.07.2021
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС
Водитель, сбивший сотрудника ДПС в Екатеринбурге, арестован на 14 суток, сообщает в среду отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:50
2021-07-21T17:50
россия
александр шульга
свердловская область
кировский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Водитель, сбивший сотрудника ДПС в Екатеринбурге, арестован на 14 суток, сообщает в среду отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу."За нарушение ПДД в отношении молодого человека составлено сразу несколько административных материалов - за оставление места ДТП, за что судом уже вынесено решение об административном аресте для водителя на 14 суток; за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств водителю выписан штраф в размере 800 рублей, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора - 1000 рублей", - отмечает УМВД.Кроме этого, за употребление спиртного после ДТП водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, уточняет ведомство.Водителем оказался житель Екатеринбурга, никогда не получавший водительского удостоверения. Автомобиль принадлежит его сожительнице. Женщина пояснила, что после инцидента молодой человек оставил ей ключи от автомобиля и уехал. С помощью камер наружного наблюдения сотрудники полиции установили, что он уехал на такси. Таксист указал адрес, на который увез пассажира. В Кировском районе города Екатеринбурга мужчина был задержан, уточняет УМВД.Как сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.По версии следствия, ночью 15 июля 2021 года обвиняемый, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем Audi. У одного из домов по улице Начдива Онуфриева транспортное средство под управлением обвиняемого было остановлено сотрудниками ДПС за проезд на запрещающий сигнал светофора. Не желая быть привлеченным к ответственности, молодой человек, находясь за рулем автомобиля, наехал на инспектора. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травму ноги.
https://ria.ru/20210720/dostavschik-1742030523.html
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россия
свердловская область
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россия, александр шульга, свердловская область, кировский район, происшествия
17:50 21.07.2021
 
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС

В Екатеринбурге водителя, сбившего сотрудника ДПС, арестовали на 14 суток

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Водитель, сбивший сотрудника ДПС в Екатеринбурге, арестован на 14 суток, сообщает в среду отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
"За нарушение ПДД в отношении молодого человека составлено сразу несколько административных материалов - за оставление места ДТП, за что судом уже вынесено решение об административном аресте для водителя на 14 суток; за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств водителю выписан штраф в размере 800 рублей, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора - 1000 рублей", - отмечает УМВД.
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Кроме этого, за употребление спиртного после ДТП водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, уточняет ведомство.
Водителем оказался житель Екатеринбурга, никогда не получавший водительского удостоверения. Автомобиль принадлежит его сожительнице. Женщина пояснила, что после инцидента молодой человек оставил ей ключи от автомобиля и уехал. С помощью камер наружного наблюдения сотрудники полиции установили, что он уехал на такси. Таксист указал адрес, на который увез пассажира. В Кировском районе города Екатеринбурга мужчина был задержан, уточняет УМВД.
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Как сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, ночью 15 июля 2021 года обвиняемый, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем Audi. У одного из домов по улице Начдива Онуфриева транспортное средство под управлением обвиняемого было остановлено сотрудниками ДПС за проезд на запрещающий сигнал светофора. Не желая быть привлеченным к ответственности, молодой человек, находясь за рулем автомобиля, наехал на инспектора. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травму ноги.
 
РоссияАлександр ШульгаСвердловская областьКировский районПроисшествия
 
 
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