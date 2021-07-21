https://ria.ru/20210721/voditel-1742254984.html

В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС

В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС - РИА Новости, 21.07.2021

В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС

Водитель, сбивший сотрудника ДПС в Екатеринбурге, арестован на 14 суток, сообщает в среду отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:50

2021-07-21T17:50

2021-07-21T17:50

россия

александр шульга

свердловская область

кировский район

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Водитель, сбивший сотрудника ДПС в Екатеринбурге, арестован на 14 суток, сообщает в среду отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу."За нарушение ПДД в отношении молодого человека составлено сразу несколько административных материалов - за оставление места ДТП, за что судом уже вынесено решение об административном аресте для водителя на 14 суток; за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств водителю выписан штраф в размере 800 рублей, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора - 1000 рублей", - отмечает УМВД.Кроме этого, за употребление спиртного после ДТП водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, уточняет ведомство.Водителем оказался житель Екатеринбурга, никогда не получавший водительского удостоверения. Автомобиль принадлежит его сожительнице. Женщина пояснила, что после инцидента молодой человек оставил ей ключи от автомобиля и уехал. С помощью камер наружного наблюдения сотрудники полиции установили, что он уехал на такси. Таксист указал адрес, на который увез пассажира. В Кировском районе города Екатеринбурга мужчина был задержан, уточняет УМВД.Как сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.По версии следствия, ночью 15 июля 2021 года обвиняемый, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем Audi. У одного из домов по улице Начдива Онуфриева транспортное средство под управлением обвиняемого было остановлено сотрудниками ДПС за проезд на запрещающий сигнал светофора. Не желая быть привлеченным к ответственности, молодой человек, находясь за рулем автомобиля, наехал на инспектора. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травму ноги.

https://ria.ru/20210720/dostavschik-1742030523.html

https://ria.ru/20210630/gibdd-1739158920.html

россия

свердловская область

кировский район

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россия, александр шульга, свердловская область, кировский район, происшествия