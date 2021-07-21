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Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы

Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы - РИА Новости, 21.07.2021

Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:40

2021-07-21T15:40

2021-07-21T15:40

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василий пискарев

госдума рф

одкб

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ материалы, подтверждающие факты вмешательства стран Запада во внутреннюю политику РФ, сообщается в Telegram-канале комиссии."Мы направили нашим партнерам стоп-кадры видеоматериалов, а также скриншоты документов нежелательных иностранных неправительственных организаций по таким темам, как вмешательство в выборы, обучение технологиям "цветных революций" и методам сбора секретной и иной закрытой информации на территории постсоветского пространства, вмешательство в наркополитику и пропаганда наркотиков, искажение истории", - рассказал глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в сообщении.Депутат отметил, что переданные в ОДКБ материалы содержат также запрошенную партнерами информацию о разработанных комиссией законодательных мерах реагирования на указанные вызовы и угрозы.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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россия, василий пискарев, госдума рф, одкб, в мире