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Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах - РИА Новости, 21.07.2021
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
Банковские вклады не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года. Как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас не самое лучшее... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:30
2021-07-21T09:29
высшая школа управления финансами (вшуф)
михаил коган
россия
ипотека
вклады
центральный банк рф (цб рф)
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банковские вклады не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года. Как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас не самое лучшее средство, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, даже среди консервативных инвестиций есть гораздо более удобные методы сбережения средств. Например, ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе семи процентов годовых.Коган предупредил, что вклады с инвестиционной составляющей опасны: есть риск лишиться вообще всего дохода. Собеседник агентства советует внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую рассчитывает вкладчик.Эксперт также напомнил, что самую большую доходность дают долгосрочные вклады — от двух лет, но с оговоркой, что на момент открытия они при любом раскладе не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка ЦБ."Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговора, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть", — отметил финансист.
https://ria.ru/20210720/poterya-1741953692.html
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высшая школа управления финансами (вшуф), михаил коган, россия, ипотека, вклады, центральный банк рф (цб рф), деньги, общество, экономика
03:30 21.07.2021 (обновлено: 09:29 21.07.2021)
 

Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банковские вклады не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года. Как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас не самое лучшее средство, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его словам, даже среди консервативных инвестиций есть гораздо более удобные методы сбережения средств. Например, ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе семи процентов годовых.
"При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться — и с ним, и без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке", — считает эксперт.
Коган предупредил, что вклады с инвестиционной составляющей опасны: есть риск лишиться вообще всего дохода. Собеседник агентства советует внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую рассчитывает вкладчик.
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Эксперт также напомнил, что самую большую доходность дают долгосрочные вклады — от двух лет, но с оговоркой, что на момент открытия они при любом раскладе не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка ЦБ.
"Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговора, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть", — отметил финансист.
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Высшая школа управления финансами (ВШУФ)Михаил КоганРоссияИпотекаВкладыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДеньгиОбществоЭкономика
 
 
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