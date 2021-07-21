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Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана
Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана - РИА Новости, 21.07.2021
Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана
Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана и краже его орденов, мужчина приговорён к восьми с половиной годам колонии, сообщает... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:52
2021-07-21T19:52
ветераны
краснодарский край
ограбление
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана и краже его орденов, мужчина приговорён к восьми с половиной годам колонии, сообщает республиканское МВД.Преступление было совершенно летом 2020 года, 91-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны рассказала полицейским, что неизвестный ночью проник в ее дом и похитил деньги. Оперативники установили, что злоумышленник попал в её жилище, повредив окно."Увидев пожилую хозяйку, он (злоумышленник) стал требовать сбережения, но получил отказ. Затем он забрал около двух тысяч рублей, наградные медали и ордена, ударил пожилую женщину и скрылся. Среди похищенных государственных наград оказались орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени и медаль "За отвагу", - добавляется в релизе.Сообщается, что полицейские установили причастность к грабежу ранее судимого жителя Кубани, которого задержали день спустя в лесу. Накануне Парада Победы 24 июня правоохранители вернули вдове ветерана одну из похищенных наград. Как уточнили агентству в полицейском главке, две преступник успел уничтожить, предположительно, избавляясь от улик.Гиагинский районный суд Адыгеи вынес приговор 40-летнему ранее судимому жителю Краснодарского края. Он признан виновным по статьям "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", "Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище", и "Незаконное приобретение государственных наград РСФСР, СССР"."Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности подсудимого и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - информирует МВД по Адыгее.
https://ria.ru/20210710/veteran-1740729329.html
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ветераны, краснодарский край, ограбление, происшествия
19:52 21.07.2021
 
Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана

Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана и краже орденов

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Суд в Адыгее признал жителя Кубани виновным в ограблении вдовы ветерана и краже его орденов, мужчина приговорён к восьми с половиной годам колонии, сообщает республиканское МВД.
Преступление было совершенно летом 2020 года, 91-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны рассказала полицейским, что неизвестный ночью проник в ее дом и похитил деньги. Оперативники установили, что злоумышленник попал в её жилище, повредив окно.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 14:27
Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде
"Увидев пожилую хозяйку, он (злоумышленник) стал требовать сбережения, но получил отказ. Затем он забрал около двух тысяч рублей, наградные медали и ордена, ударил пожилую женщину и скрылся. Среди похищенных государственных наград оказались орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени и медаль "За отвагу", - добавляется в релизе.
Сообщается, что полицейские установили причастность к грабежу ранее судимого жителя Кубани, которого задержали день спустя в лесу. Накануне Парада Победы 24 июня правоохранители вернули вдове ветерана одну из похищенных наград. Как уточнили агентству в полицейском главке, две преступник успел уничтожить, предположительно, избавляясь от улик.
Мошенник убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 04:25
Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
Гиагинский районный суд Адыгеи вынес приговор 40-летнему ранее судимому жителю Краснодарского края. Он признан виновным по статьям "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", "Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище", и "Незаконное приобретение государственных наград РСФСР, СССР".
"Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности подсудимого и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - информирует МВД по Адыгее.
 
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