https://ria.ru/20210721/vaynshteyn-1742295598.html

Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям

Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям - РИА Новости, 21.07.2021

Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям

Осужденный продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях и других сексуальных преступлениях на новом процессе по его делу в Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:04

2021-07-21T23:04

2021-07-21T23:07

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Осужденный продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях и других сексуальных преступлениях на новом процессе по его делу в Лос-Анджелесе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Для участия в процессе 69-летнего Вайнштейна ранее перевезли из штата Нью-Йорк, где он отбывает тюремный срок, в Калифорнию.Вайнштейн появился в зале суда в инвалидном кресле-каталке и в санитарной маске. Обвинения, выдвинутые против него в Калифорнии, касаются жалоб пяти женщин относительно сексуальных преступлений, совершенных с 2004 по 2013 год. Имена истцов не называются.Бывший продюсер не признал себя виновным ни в одном из 11 обвинений, в том числе в четырех изнасилованиях.В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил продюсера, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20210607/vaynshteyn-1736072099.html

https://ria.ru/20210218/shpitsa-1598034260.html

лос-анджелес

нью-йорк (штат)

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харви вайнштейн, лос-анджелес, нью-йорк (штат), калифорния, сша, в мире