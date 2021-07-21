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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210721/vaynshteyn-1742295598.html
Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям
Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям - РИА Новости, 21.07.2021
Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям
Осужденный продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях и других сексуальных преступлениях на новом процессе по его делу в Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:04
2021-07-21T23:07
культура
харви вайнштейн
лос-анджелес
нью-йорк (штат)
калифорния
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Осужденный продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях и других сексуальных преступлениях на новом процессе по его делу в Лос-Анджелесе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Для участия в процессе 69-летнего Вайнштейна ранее перевезли из штата Нью-Йорк, где он отбывает тюремный срок, в Калифорнию.Вайнштейн появился в зале суда в инвалидном кресле-каталке и в санитарной маске. Обвинения, выдвинутые против него в Калифорнии, касаются жалоб пяти женщин относительно сексуальных преступлений, совершенных с 2004 по 2013 год. Имена истцов не называются.Бывший продюсер не признал себя виновным ни в одном из 11 обвинений, в том числе в четырех изнасилованиях.В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил продюсера, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20210607/vaynshteyn-1736072099.html
https://ria.ru/20210218/shpitsa-1598034260.html
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харви вайнштейн, лос-анджелес, нью-йорк (штат), калифорния, сша, в мире
23:04 21.07.2021 (обновлено: 23:07 21.07.2021)
 
Вайнштейн не признал себя виновным на процессе по изнасилованиям

Продюсер Вайнштейн отказался признать себя виновным в изнасилованиях

© AP Photo / Mark LennihanХарви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Осужденный продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях и других сексуальных преступлениях на новом процессе по его делу в Лос-Анджелесе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Для участия в процессе 69-летнего Вайнштейна ранее перевезли из штата Нью-Йорк, где он отбывает тюремный срок, в Калифорнию.
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Вайнштейн появился в зале суда в инвалидном кресле-каталке и в санитарной маске. Обвинения, выдвинутые против него в Калифорнии, касаются жалоб пяти женщин относительно сексуальных преступлений, совершенных с 2004 по 2013 год. Имена истцов не называются.
Бывший продюсер не признал себя виновным ни в одном из 11 обвинений, в том числе в четырех изнасилованиях.
В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил продюсера, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.
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КультураХарви ВайнштейнЛос-АнджелесНью-Йорк (штат)КалифорнияСШАВ мире
 
 
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