https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742240324.html
Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин
Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин - РИА Новости, 21.07.2021
Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:51
2021-07-21T16:51
2021-07-21T19:01
россия
здоровье - общество
владимир путин
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую."Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства.Глава государства выразил надежду, что эту работу все же получится организовать совместно. "Потому что отдельно бороться - это бессмысленно", - подчеркнул он.
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Путин о возможности работать против пандемии с зарубежными коллегами
Путин заявил, что не понимает иностранных коллеги, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса.
2021-07-21T16:51
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, владимир путин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19
16:51 21.07.2021 (обновлено: 19:01 21.07.2021)
Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин
Президент Путин: не понимаю иностранных коллег, которые делят эпидемию на свою и чужую