https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742240324.html

Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин

Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин - РИА Новости, 21.07.2021

Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:51

2021-07-21T16:51

2021-07-21T19:01

россия

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую."Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства.Глава государства выразил надежду, что эту работу все же получится организовать совместно. "Потому что отдельно бороться - это бессмысленно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210713/sputnik-1741160262.html

россия

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2021

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Путин о возможности работать против пандемии с зарубежными коллегами Путин заявил, что не понимает иностранных коллеги, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса. 2021-07-21T16:51 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, владимир путин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19