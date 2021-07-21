https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742179163.html

В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России

В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России - РИА Новости, 21.07.2021

В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России

В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс и так постепенно идет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:06

2021-07-21T12:06

2021-07-21T12:06

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс и так постепенно идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на официальном сайте столичного департамента здравоохранения появилось сообщение, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом."Известно, действительно, существует определенный график производств, график поставок, распределение по регионам", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о неравной доступности вакцин для населения.Те, кто сделал первую прививку, по словам пресс-секретаря главы государства, должны через три недели сделать и вторую, "нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них"."Да, здесь может быть определенная, скажем так, разница в графиках поставки и производства у разных вакцин", - отметил Песков.Отвечая на вопрос о возможных планах власти помочь разработчикам масштабировать производство или допустить в Россию иностранные вакцины, пресс-секретарь президента заявил, что "все производители, разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства"."Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет", - добавил Песков, отметив, что меры в этой области принимаются постоянно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/epivakkorona-1742164358.html

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