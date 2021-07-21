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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742179163.html
В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России
В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России - РИА Новости, 21.07.2021
В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России
В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс и так постепенно идет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:06
2021-07-21T12:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс и так постепенно идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на официальном сайте столичного департамента здравоохранения появилось сообщение, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом."Известно, действительно, существует определенный график производств, график поставок, распределение по регионам", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о неравной доступности вакцин для населения.Те, кто сделал первую прививку, по словам пресс-секретаря главы государства, должны через три недели сделать и вторую, "нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них"."Да, здесь может быть определенная, скажем так, разница в графиках поставки и производства у разных вакцин", - отметил Песков.Отвечая на вопрос о возможных планах власти помочь разработчикам масштабировать производство или допустить в Россию иностранные вакцины, пресс-секретарь президента заявил, что "все производители, разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства"."Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет", - добавил Песков, отметив, что меры в этой области принимаются постоянно.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, общество
12:06 21.07.2021
 
В Кремле оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента Песков: разработчики занимаются темпами производства вакцин

© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс и так постепенно идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на официальном сайте столичного департамента здравоохранения появилось сообщение, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"Известно, действительно, существует определенный график производств, график поставок, распределение по регионам", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о неравной доступности вакцин для населения.
Те, кто сделал первую прививку, по словам пресс-секретаря главы государства, должны через три недели сделать и вторую, "нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них".
"Да, здесь может быть определенная, скажем так, разница в графиках поставки и производства у разных вакцин", - отметил Песков.
Отвечая на вопрос о возможных планах власти помочь разработчикам масштабировать производство или допустить в Россию иностранные вакцины, пресс-секретарь президента заявил, что "все производители, разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства".
"Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет", - добавил Песков, отметив, что меры в этой области принимаются постоянно.
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
10:40В России
В Депздраве Москвы рассказали, кому доступна вакцинация "ЭпиВакКороной"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
 
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