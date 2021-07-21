https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742250586.html

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 21.07.2021

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что вакцинация против коронавируса в России идет активно, поствакцинальных осложнений нет. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:33

2021-07-21T17:33

2021-07-21T17:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что вакцинация против коронавируса в России идет активно, поствакцинальных осложнений нет."На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями и в отдельных случаях - кратковременным повышением температуры", - сказала она в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742239924.html

россия

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество