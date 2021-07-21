https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742250586.html
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что вакцинация против коронавируса в России идет активно, поствакцинальных осложнений нет. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:33
2021-07-21T17:33
2021-07-21T17:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что вакцинация против коронавируса в России идет активно, поствакцинальных осложнений нет."На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями и в отдельных случаях - кратковременным повышением температуры", - сказала она в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742239924.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
17:33 21.07.2021 (обновлено: 17:45 21.07.2021)
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер Голикова: вакцинация против коронавируса в России идет активно