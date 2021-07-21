https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742240632.html

Путин призвал повысить темпы вакцинации в России

Путин призвал повысить темпы вакцинации в России - РИА Новости, 21.07.2021

Путин призвал повысить темпы вакцинации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации в стране нужно повысить, важно убеждать людей в необходимости поставить вакцину. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:52

2021-07-21T16:52

2021-07-21T17:08

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации в стране нужно повысить, важно убеждать людей в необходимости поставить вакцину."Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что при этом важно подробно и квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают по поводу вакцинации."Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают - прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", - добавил российский лидер.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, россия