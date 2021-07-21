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Путин призвал повысить темпы вакцинации в России
Путин призвал повысить темпы вакцинации в России - РИА Новости, 21.07.2021
Путин призвал повысить темпы вакцинации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации в стране нужно повысить, важно убеждать людей в необходимости поставить вакцину. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:52
2021-07-21T16:52
2021-07-21T17:08
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации в стране нужно повысить, важно убеждать людей в необходимости поставить вакцину."Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что при этом важно подробно и квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают по поводу вакцинации."Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают - прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", - добавил российский лидер.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, россия
16:52 21.07.2021 (обновлено: 17:08 21.07.2021)
Путин призвал повысить темпы вакцинации в России
Путин: нужно повысить темпы вакцинации в России, убеждать людей в необходимости привиться
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что темпы вакцинации в стране нужно повысить, важно убеждать людей в необходимости поставить вакцину.
"Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что при этом важно подробно и квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают по поводу вакцинации.
"Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают - прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", - добавил российский лидер.