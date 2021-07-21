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Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей

Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей - РИА Новости, 21.07.2021

Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей

Практика поощрения граждан подарками за вакцинацию от коронавируса похожа на работу с детьми, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:14

2021-07-21T16:14

2021-07-21T16:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

андрей продеус

россия

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Практика поощрения граждан подарками за вакцинацию от коронавируса похожа на работу с детьми, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус."Поощрять человека за то, что он, в общем, должен заботиться о своем здоровье, может быть, и можно, но это не какие-то там призы. Если какой-то приз – финансовый или нет, квартира или машина – является основанием для того, чтобы я заботился о своем здоровье, вот это уже меня как-то по-человечески и по-медицински напрягает. Это как с малышами: давайте мы возьмем анализ, а потом тебе подарочек подарим. Знаете, как иногда родители делают?" - сказал он в ходе пресс-конференции НСН на тему: "COVID-19 становится суровее. Как подготовиться к новой волне?".Он добавил, что при этом было бы правильным предоставлять дополнительный день отдыха или возможность на адаптацию после прививки.Также иммунолог отметил, что при всей доступности вакцинации Россия находится на 111-м месте по проценту привитых в мире. "Это исключительно грустная ситуация, при том, что вакцины доступны, вакцина одна из лучших в мире", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, андрей продеус, россия, общество