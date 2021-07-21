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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742233682.html
Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей
Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей - РИА Новости, 21.07.2021
Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей
Практика поощрения граждан подарками за вакцинацию от коронавируса похожа на работу с детьми, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:14
2021-07-21T16:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
андрей продеус
россия
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Практика поощрения граждан подарками за вакцинацию от коронавируса похожа на работу с детьми, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус."Поощрять человека за то, что он, в общем, должен заботиться о своем здоровье, может быть, и можно, но это не какие-то там призы. Если какой-то приз – финансовый или нет, квартира или машина – является основанием для того, чтобы я заботился о своем здоровье, вот это уже меня как-то по-человечески и по-медицински напрягает. Это как с малышами: давайте мы возьмем анализ, а потом тебе подарочек подарим. Знаете, как иногда родители делают?" - сказал он в ходе пресс-конференции НСН на тему: "COVID-19 становится суровее. Как подготовиться к новой волне?".Он добавил, что при этом было бы правильным предоставлять дополнительный день отдыха или возможность на адаптацию после прививки.Также иммунолог отметил, что при всей доступности вакцинации Россия находится на 111-м месте по проценту привитых в мире. "Это исключительно грустная ситуация, при том, что вакцины доступны, вакцина одна из лучших в мире", - добавил он.
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вакцинация россиян от covid-19, андрей продеус, россия, общество
16:14 21.07.2021
 
Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей

Профессор Андрей Продеусс сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Практика поощрения граждан подарками за вакцинацию от коронавируса похожа на работу с детьми, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
"Поощрять человека за то, что он, в общем, должен заботиться о своем здоровье, может быть, и можно, но это не какие-то там призы. Если какой-то приз – финансовый или нет, квартира или машина – является основанием для того, чтобы я заботился о своем здоровье, вот это уже меня как-то по-человечески и по-медицински напрягает. Это как с малышами: давайте мы возьмем анализ, а потом тебе подарочек подарим. Знаете, как иногда родители делают?" - сказал он в ходе пресс-конференции НСН на тему: "COVID-19 становится суровее. Как подготовиться к новой волне?".
Он добавил, что при этом было бы правильным предоставлять дополнительный день отдыха или возможность на адаптацию после прививки.
Также иммунолог отметил, что при всей доступности вакцинации Россия находится на 111-м месте по проценту привитых в мире. "Это исключительно грустная ситуация, при том, что вакцины доступны, вакцина одна из лучших в мире", - добавил он.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Андрей ПродеусРоссияОбщество
 
 
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