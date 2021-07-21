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В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.07.2021
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:22
2021-07-21T13:22
2021-07-21T14:07
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.Согласно данным ведомства, на сегодняшний день среднесуточный темп прироста заболеваемости в республике достигает 0,51%. Отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 60 лет. Еженедельный прирост за последние четыре недели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежедневно регистрировалось 197 случаев заболевания коронавирусом."В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции… постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: здравоохранения, образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной направленности, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, бытовых и иных подобных услуг, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общественного пользования", – говорится в сообщении.По информации ведомства, обязательная вакцинация предстоит государственным и муниципальным служащим, сотрудникам государственных контрольных органов.Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих перечисленные услуги, необходимо предоставить в медорганизации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, республика дагестан
13:22 21.07.2021 (обновлено: 14:07 21.07.2021)
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Роспотребнадзор Дагестана ввел обязательную вакцинацию в республике для работников социальной сферы
МАХАЧКАЛА, 21 июл – РИА Новости.
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора
.
Согласно данным ведомства, на сегодняшний день среднесуточный темп прироста заболеваемости в республике достигает 0,51%. Отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 60 лет. Еженедельный прирост за последние четыре недели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежедневно регистрировалось 197 случаев заболевания коронавирусом.
"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции… постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: здравоохранения, образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной направленности, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, бытовых и иных подобных услуг, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общественного пользования", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, обязательная вакцинация предстоит государственным и муниципальным служащим, сотрудникам государственных контрольных органов.
Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих перечисленные услуги, необходимо предоставить в медорганизации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.