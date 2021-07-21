Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742194233.html
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.07.2021
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:22
2021-07-21T14:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.Согласно данным ведомства, на сегодняшний день среднесуточный темп прироста заболеваемости в республике достигает 0,51%. Отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 60 лет. Еженедельный прирост за последние четыре недели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежедневно регистрировалось 197 случаев заболевания коронавирусом."В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции… постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: здравоохранения, образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной направленности, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, бытовых и иных подобных услуг, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общественного пользования", – говорится в сообщении.По информации ведомства, обязательная вакцинация предстоит государственным и муниципальным служащим, сотрудникам государственных контрольных органов.Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих перечисленные услуги, необходимо предоставить в медорганизации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93dde0fabce4b6e8f572012b31dfa8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, республика дагестан
13:22 21.07.2021 (обновлено: 14:07 21.07.2021)
 
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Роспотребнадзор Дагестана ввел обязательную вакцинацию в республике для работников социальной сферы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, на сегодняшний день среднесуточный темп прироста заболеваемости в республике достигает 0,51%. Отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 60 лет. Еженедельный прирост за последние четыре недели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежедневно регистрировалось 197 случаев заболевания коронавирусом.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции… постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: здравоохранения, образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной направленности, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, бытовых и иных подобных услуг, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общественного пользования", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, обязательная вакцинация предстоит государственным и муниципальным служащим, сотрудникам государственных контрольных органов.
Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих перечисленные услуги, необходимо предоставить в медорганизации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"
16:02В двух регионах ФРГ оценили застрахованный ущерб от наводнения
16:00В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
15:59В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
15:59Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
15:59Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
15:58Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
Лента новостейМолния