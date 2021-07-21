https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742194233.html

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.07.2021

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:22

2021-07-21T13:22

2021-07-21T14:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg

МАХАЧКАЛА, 21 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Дагестане для ряда категорий граждан и госслужащих, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.Согласно данным ведомства, на сегодняшний день среднесуточный темп прироста заболеваемости в республике достигает 0,51%. Отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 60 лет. Еженедельный прирост за последние четыре недели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежедневно регистрировалось 197 случаев заболевания коронавирусом."В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции… постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: здравоохранения, образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной направленности, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, бытовых и иных подобных услуг, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общественного пользования", – говорится в сообщении.По информации ведомства, обязательная вакцинация предстоит государственным и муниципальным служащим, сотрудникам государственных контрольных органов.Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих перечисленные услуги, необходимо предоставить в медорганизации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, республика дагестан